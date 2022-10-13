Итоги дня: открытие ТПУ в Казани, подробности подрыва «Турецкого потока», Москва и Киев обменялись пленными
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 13 октября:
- В Казани открыли транспортно-пересадочный узел «Компрессорный». Проект совместно реализовали РЖД и Татарстан. По нему возвели новое здание транспортно-пересадочного узла и павильона автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах, а также реконструировали пассажирские платформы. Как отметил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, маршрутная сеть железнодорожных перевозок республики состоит из 114 маршрутов, а открытие этого узла повысит качество обслуживания пассажиров.
- В положение о государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая внесли изменения — теперь от участниковбудут требовать сведения, подтверждающие отсутствие статуса иностранного агента. Если лицо, удостоенное премии имени Габдуллы Тукая, признают иноагентом, его исключат из числа лауреатов. Указ президента Татарстана Рустама Минниханова вступит в силу 1 декабря 2022 года.
- Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о «планах» Москвы нанести удары по своей газотранспортной инфраструктуре.
- Также он сообщил об аресте нескольких диверсантов при попытке подрыва «Турецкого потока». По его слвоам, «это посягательство на остающийся в функциональном состоянии, полностью загруженный, работающий как часы, маршрут». Он также заметил, что к этому причастны «некие силы, о возможном происхождении этих сил Владимир Путин намеки давал».
- Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российскому руководству с просьбой о помощи в эвакуации жителей региона в другие части страны. Он объяснил такое решение регулярными ракетными ударами со стороны Украины. По его словам, в херсонской администрации решили организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы для отдыха и учебы. В первую очередь это касается жителей правобережья. Правительство России поможет в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
- Предельную цену на российскую нефть следует установить в районе $60 за баррель, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Она утверждает, что Россия давно была готова продавать нефть с прибылью по средней цене порядка $60 за баррель. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- До календарной зимы остается еще полтора месяца, а АО «Казань Арена» уже задумалась о заливке сезонного ледового катка на территории стадиона «Ак Барс Арена». Потратить на работы готовы более 3 миллионов рублей, что в 1,75 раза больше, чем в прошлом году.
- В Набережных Челнах в автобусах маршрутов №7, 12, 13 и 27 появится возможность оплаты проезда по QR-кодам, сообщили в мэрии города. Чтобы воспользоваться услугой, пассажиру нужно скачать приложение «Транспортная карта РТ», зарегистрироваться по номеру телефона и привязать банковскую карту.
- Власти Казани установили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в городе на IV квартал 2022 года для расчета платежеспособности молодых семей и размера социальных выплат, предоставляемых им на приобретение жилой недвижимости. Он составит 121 741 рубль.
- Президент России Владимир Путин считает, что необходимо запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы. По его словам, она «на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счет». Он отметил, что с мнением России о пересмотре ее принципов солидарны азиатские партнеры страны.
- Шведский ритейлер IKEA уволил 10 из 12 тысяч своих сотрудников в России, рассказал глава материнской компании Ingka Йеспер Бродин.
- Каждый второй житель Казани считает, что праздничные новогодние мероприятия лучше отменить, выяснил сервиса Superjob. Женщины выступают за такую меру чаще мужчин — 49 против 41%, а респонденты старше 45 лет — чаще граждан до 34 лет (51 и 40% соответственно).
- Исполняющим обязанности генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань» назначен Айдар Тагиров. В компании он занимает должность замгендиректора по работе с органами власти и социально значимыми потребителями. Предыдущий руководитель компании Ринат Сабиров умер в сентябре в возрасте 55 лет.
- Один из многоквартирных домов в Белгороде получил повреждения, сообщил в четверг мэр города Антон Иванов. Замгубернатора Белгородской области добавил, что пострадавших после повреждения дома нет. По данным оперштаба, дом получил повреждения из-за падения осколков сбитой ракеты, выпущенной ВСУ.
- Британский журнал The Economist сообщил, что наблюдается улучшение экономической ситуации в России, в то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии. В статье издания говорится, что в экономической войне между РФ и Западом наступил критический момент. При этом несмотря на трудности в российской экономике, в настоящий момент рецессия, вероятно, подошла к концу.
- В Татарстане установили единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка жителя республики, призванного в рамках частичной мобилизации. Средства выделяются из резервного фонда правительства. Эта выплата не учитывается при предоставлении иных льгот.
Ключевые события 232-го дня специальной военной операции на Украине и 23-го дня частичной мобилизации в России:
- В ходе спецоперации на Украине погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области, сообщила подтвердила пресс-служба губернатора региона Алексея Текслера. По данным СМИ, это первое официальное сообщение от российских властей о гибели резервистов.
- В Татарстане на службу по частичной мобилизации призовут выпускников военных учебных центров (военных кафедр) при государственных вузах, сообщил военный комиссариат республики. Их могут призвать, если они освоили программы военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, матросов и сейчас пребывают в запасе Вооруженных Сил России имеющих военно-учетную специальность.
- С подконтрольной киевскому режиму территории Украины после переговоров вернули 20 российских военных, заявили в Минобороны России.
Всем освобожденным оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки их доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.
- Министерство обороны РФ впервые опубликовало видео с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам. «Ланцет» является разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Такое оружие может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. Так, расчеты БПЛА Воздушно-десантных войск на Николаево-Криворожском направлении нанесли удары по позициям самоходных артиллерийских гаубиц, бронетранспортеров производства стран НАТО, танков и другого вооружения, используемого боевиками ВСУ.
- В целом, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено четыре пункта управления, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах. Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов.
- По данным Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Российскими средствами ПВО обороны в районе населенного пункта Порскалевка Полтавской области сбит Су-27 воздушных сил Украины.
- Также уничтожены 12 беспилотников, перехвачены 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMAR, а также украинских «Ольха» в районах населенных пунктов Троицкое ЛНР, Чернобаевка, Корсунка, Новорайск, Каховка, Антоновка, Новая Каховка Херсонской области.В районах населенных пунктов Гусельское ДНР и Новая Каховка Херсонской области сбиты 10 американских противорадиолокационных ракет «HARM», сообщили в Минобороны.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 321 самолет, 161 вертолет, 2 211 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 5 720 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3 467 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6 529 единиц специальной военной автотехники.
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Дарья ПинегинаОбществоВластьПроисшествияЭкономикаНедвижимостьФинансыБюджет Татарстан
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