Итоги дня: организаторы теракта на Крымском мосту, 3 тысячи за проезд по М-12, газовый хаб в Турции
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 12 октября:
- Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России установили организаторов теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Ими оказались главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Как сообщает ФСБ, они закамуфлировали бомбу в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22,77 тонны. В начале августа ее отправили из порта Одессы в болгарский Русе. Затем груз переправили в грузинский порт Поти, оттуда — в Армению и Россию.
- Стоимость проезда по всей трассе М-12 — от Москвы до Казани — составит около 3 тысяч рублей для легковых автомобилей без учета скидки по транспондеру, заявил замглавы правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов «Автодора» Константин Макиев. В рамках программы лояльности, для пользователей, которые ездят регулярно по автодорогам, будет доступна скидка 15%. Новая трасса разделена на восемь этапов, включая нулевой, в целом цена за километр проезда варьируется в зависимости от участка.
- Россия готова перенаправить объемы поставок с «Северных потоков» в Черное море, через Турцию в Европу, заявил президент России Владимир Путин в рамках форума «Российская энергетическая неделя»: «Утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря мы могли бы перевести и в регион Черного моря. И сделать таким образом основными маршрутами поставок нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы».
- Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации в стране после 2022 года. Он отметил, что программа газификации набирает обороты — по состоянию на начало октября газ подведен уже к свыше 300 тысячам домовладений.
- Также он дал поручение региональным властям выделить субсидии нуждающимся гражданам в размере не менее 100 тысяч рублей на покупку газового оборудования в рамках программы социальной газификации.
- Путин назвал диверсию на «Северных потоках» актом международного терроризма и опаснейшим прецедентом. Он считает, что конкуренты России таким образом пытаются заставить Европу покупать энергоресурсы по завышенным ценам.
- ФСБ задержала двух граждан Украины, готовивших теракты на транспортном терминале в Брянске и в Подмосковье. Подозреваемый из Подмосковья, по версии следствия, готовил теракты с применением двух переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». При нем нашли средства связи для поддержания контакта с СБУ. Другой подозреваемый, готовивший теракт в Брянске, самостоятельно под контролем специалиста-взрывoтехника украинской cпецслужбы собрал взрывное устройство. При нем также нашли средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ.
- В Казани завершили строительство пешеходного тротуара по улице Нурсултана Назарбаева. Он проходит вдоль парковки за зданием автозаправки и выходит на улицу Хади Такташа в обоих направлениях. Вдоль дорожки проведено освещение.
- Сегодня произошла утечка на нефтепроводе «Дружба». Причиной аварии является диверсия, считает вице-премьер Сербии Зоран Михайлович. По его мнению, происходящее — продолжение событий на «Северном потоке».
При этом уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что утечка могла произойти из-за случайного повреждения. Он отметил, что нет оснований полагать о диверсии.
- В России утвердили пятилетнюю государственную программу «Строительство» — ее реализация начнется с 1 января 2023 года. Отвечать за нее будет Минстрой.
В числе основных задач программы перечислены развитие коммунальной, транспортной, социальной, туристической и иной инфраструктуры, а еще минимизация негативного воздействия строительной отрасли и ЖКХ на окружающую среду.
- В ряде учебных заведений Казани прокатилась волна эвакуаций — в том числе в Казанском радиомеханическом колледже и КГЭУ.
- В Казани на улице Муштари, возле дома 19, из-под крышки канализационного люка образовался «фонтан». Парковку и двор затопило. Как сообщили «Реальному времени», ситуация не улучшается с самого утра.
- Власти Татарстана начали подготовку к заключению соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Кабмин республики утвердил сразу несколько постановлений в этой сфере — например, порядок оценки инвестиционного проекта, в отношении которого планируется заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений, на предмет эффективного использования средств республиканского бюджета.
- Также Центр цифровой трансформации Татарстана заказал разработку проектной документации для создания государственной информационной системы эффективного распределения капитальных вложений в объекты общественной инфраструктуры. Начальная цена тендера — 12 млн рублей.
- Сотрудники ГИБДД УМВД России по Челнам задержали на контрольном посту полиции «Тула-1» перевозчика крупной партии наркотиков весом 57 кг. Всего правоохранители изъяли почти 54 килограмма мефедрона, свыше килограмма кокаина и 1 700 граммов марихуаны.
- Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент Татарстана Рустам Минниханов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона до конца 2025 года. Документ был заключен с республикой впервые на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» — 2022.
- В августе 2022 года в России продали 562 006 подержанных автомобилей. Это самый большой показатель с начала года, следует из данных «Автостат-инфо». Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Потери бюджета Татарстана от отмены налогового режима консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) составят 7,5 миллиарда рублей. Исключение может быть сделано для «Татнефти», которой разрешат уплачивать налоги в домашнем регионе, то есть в республиканскую казну.
- Верховный суд Татарстана признал 33-летнего уроженца Средней Азии виновным в двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105). Суд согласился с государственным обвинителем и приговорил гражданина Хусенова к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Установлено, что ночью 23 октября 2021 года подсудимый, его двоюродный брат и приятель находились в съемной квартире в доме на проспекте Ибрагимова. Между подсудимым и его родственником завязалась ссора — он схватил кухонный нож и нанес оппоненту множество ударов по телу. После этого подсудимый расправился и с приятелем, вступившимся за товарища. Оба скончались на месте. На следующий день подсудимый направился в Самару, но по дороге его задержали правоохранители.
- Стартап по производству электромобилей «Кама», куда инвестировали бизнесмен Рубен Варданян и глава КАМАЗа Сергей Когогин, планирует привлечь инвестиций на сумму $150 млн долларов. Часть средств хотят потратить на приобретение простаивающего предприятия Ford в Набережных Челнах.
По данным RTVI, одним из потенциальных партнеров считается «Росатом», и ради его участия электрокары могут переименовать в «Атом».
Ключевые события 231-го дня специальной военной операции на Украине и 22-го дня частичной мобилизации в России:
- В России нет никакой новой волны мобилизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее российские губернаторы делали заявления о проведении в областях «новых волн мобилизации». В Кремле в очередной раз опровергли эти заявления. Песков отметил, что у каждого губернатора «надо узнавать, что он имеет в виду». Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что актуальность целей по демилитаризации и денацификации Украины только растет на фоне действий Киева.
- В районе города Запорожье Запорожской области силами российских военных уничтожены штаб националистического формирования «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в РФ) и узел связи националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ), сообщили в Минобороны. Также ВС РФ удалось уничтожить два пункта временной дислокации иностранных наемников.
- На Купянском направлении основные усилия ВСУ в течение суток были сосредоточены на взятии населенного пункта Кисловка, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений. Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населенного пункта, сообщили в МО. В итоге украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено. Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера «Кирпи».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 319 самолетов, 161 вертолет, 2 199 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5 677 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3 465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6 496 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Дарья ПинегинаОбщество
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