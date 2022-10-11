Итоги дня: продолжение ударов по Украине, продление действия продэмбарго, стоимость санкций Евросоюза
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 11 октября:
- Действие указа об антисанкциях, предполагающих продовольственное эмбарго, президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2023 года. Речь идет о запрете на ввоз в страну многих иностранных продуктов, в том числе пармезана, хамона и т. д. Продовольственное эмбарго введено указом президента России от 6 августа 2014 года против государств, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала запрет ввели на год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года — до конца 2017 года, затем продлевали ежегодно.
- В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия заверили, что беспокоиться о состоянии башни Сююмбике в Казанском кремле не стоит. На этой неделе в соцсетях распространяются фото и видео, где из нее якобы выпадают кирпичи, а оставшиеся может свободно вытащить любой человек — их планируют заменить. «Башня Сююмбике находится в удовлетворительном состоянии, ей ничего в настоящее время не угрожает», — сообщили «Реальному времени» в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.
- Стоимость всех торговых ограничений Евросоюза после согласования восьмого пакета санкций в отношении России составляет около €123 миллиардов. Такая сумма эквивалентна 40% всего оборота товаров и услуг между Москвой и ЕС в 2021 году.
- В отношении 49-летнего руководителя челнинского ООО «Особые детали» возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК России — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, с 1 января 2017-го по 25 марта 2020-го мужчина с целью получения необоснованной налоговой выгоды вносил в налоговые декларации и иные документы за 2017, 2018 и 2019 годы заведомо ложные сведения. Таким образом предприятие уклонилось от уплаты НДС на общую сумму свыше 112 миллионов рублей.
- У станции метро «Авиастроительная» в Казани на улице Побежимова открылась круглосуточная подземная парковка на 189 машино-мест. Она расположена на муниципальном земельном участке, предназначена для организованной стоянки транспорта на платной основе. Стоимость зависит от длительности пользования стоянкой.
- Сегодня ряд казанских школ получили сообщения с угрозами. В мэрии столицы Татарстана сообщили: «Руководство школ действует по инструкции, по необходимости правоохранительные органы проводят проверки. Просим родителей с пониманием отнестись к вынужденным мерам безопасности».
- Государственный совет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект об административной ответственности за явное неуважение в отношении официальных государственных символов регионов страны. Они предлагают внести поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 20.1 КоАП РФ — «мелкое хулиганство».
- Казанские власти не могут назвать сроков устранения провала, который образовался недалеко от театра имени Галиасгара Камала. Заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев заявил, что ситуация серьезная: «Под этим провалом проходит коллектор диаметром 1700 мм. «Водоканал» готовится к производству аварийных работ <...>. После чего будет скрыто место провала, будут выяснять, насколько серьезны повреждения этого коллектора, и уже после этого будут окончательно определены сроки. Ситуация очень серьезная, сети в Казани старые, поэтому сразу сказать, что за два дня сделают или за два месяца сделают, невозможно. Надо определить сначала степень повреждения этих сетей».
- Верховный суд Татарстана приговорил 51-летнего мужчину к 23 годам лишения свободы — его признали виновным в убийстве двух лиц, совершенном с целью скрыть другое преступление, и умышленном уничтожении имущества путем поджога, совершенных в Чистополе в ноябре 2021 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. По версии следствия, в ночь на 18 ноября прошлого года подсудимый, будучи пьяным, гостил у знакомого в Чистополе. Во время застолья мужчины поссорились. В итоге подсудимый взял топор и 21 раз ударил им по голове своего знакомого. Чтобы скрыть убийство, он 14 раз ударил по голове и телу топором еще одного приятеля, который спал в другой комнате. От полученных ранений оба мужчины скончались на месте.
- Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» России в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Сюда входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве». Сделка включает опцион на обратный выкуп «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» своей доли, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Известно, что АвтоВАЗ займется послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan и поставкой запчастей.
- Вахитовский райсуд Казани отклонил ходатайство о замене реального ареста домашним Гурмету Нажмудинову, обвиняемому в аферах со сбором средств для СВО и помощи беженцам из Донбасса. По данным «Реального времени», фигурант уже признался, что звонил видным чиновникам Татарстана и Мордовии от имени «первого зампреда Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адама Делимханова».
- В Татарстане в этом году в дорожные работы вложено более 190 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов: «Впервые за всю историю, наверное, нашей республики и Российской Федерации на территории Татарстана строится дорог в год больше, чем на 190 миллиардов рублей. Это все дороги, все дорожные работы, которые в этом году претворяются в жизнь». Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину присудили степень доктора исламских наук по специальности корановедение. Свое научное исследование он представил в стенах Болгарской исламской академии 11 октября. Тема его работы — «Вклад татарских богословов в коранические науки и в изучение расма (правил записи) Корана».
- Судоходную компанию «Татфлот» в очередной раз хотят обанкротить. Как выяснило «Реальное время, о таком намерении заявил бывший временный управляющий СК Сергей Щекочихин. Если заявление дойдет до суда, то оно станет восьмым с 2011 года. В марте 2022 года Щекочихин уже подавал банкротный иск против «Татфлота» в Арбитражный суд Татарстана за долг в 415 тысяч рублей. Сначала его оставили без движения, так как заявитель не предоставил документы, подтверждающие уплату госпошлины, а позже и вовсе вернул — в связи с введением правительством России моратория на банкротство 23 марта.
- Минсельхоз России допускает возможность снижения цен на хлеб в стране в 2022 году, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут: «Мы ожидаем, что будет снижение цен на хлеб исходя из снижения цен на базовое сырье».
- В ближайшее время на волю из нижнекамской колонии №4 должны освободить Сергея Харламова, осужденного по делу КПК «Рост» с большим футбольным прошлым. Верховный суд РТ признал законным решение о его условно-досрочном освобождении на 9 месяцев раньше окончания срока. Ходатайство на УДО в интересах экс-капитана ФК «Рубин» подавал его адвокат Владимир Гусев.
- В Казани вблизи пересечения улиц Фучика и Ломжинской на улице Фучика появилась трещина на проезжей части. Специалисты выясняют причины ее появления. Место огорожено, «Казметрострой» в целях безопасности организовал круглосуточный мониторинг за участком.
- Росфинмониторинг внес Meta Platforms* в перечень террористов и экстремистов. Напомним, Meta* признали экстремистской по иску Генпрокуратуры в марте. Ведомство заявило, что деятельность компании «направлена против России и ее Вооруженных сил». В связи с этим на территории России запретили деятельность принадлежащих компании соцсетей Facebook** и Instagram**.
- В гимназии №183 в Казани возникло задымление из-за замыкания телефона, который заряжался в кабинете одного из сотрудников. Учителей и детей эвакуировали. Угроза их жизни и здоровью отсутствовала.
- НАТО намерена провести давно запланированные учения по «ядерному сдерживанию» и не считает, что их стоило бы отменить из-за конфликта на Украине. «Это стандартные учения, они позволяют убедиться, что наше ядерное сдерживание остается безопасным, надежным и эффективным», — заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
- Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что в мире наблюдается опасная излишняя политизация атомной деятельности. «Мы очень рассчитываем на то, что и при ваших усилиях нам удастся риторику на этот счет снижать, приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене», — сказал глава государства.
Ключевые события 230-го дня специальной военной операции на Украине и 21-го дня частичной мобилизации в России:
- Вооруженные силы России продолжили нанесение массированного удара оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Как сообщили в Минобороны, все назначенные объекты поражены, а цель удара — достигнута.
- Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новое Донецкой Народной Республики, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены две базы хранения топлива для украинской военной техники у городов Днепропетровска и Павлограда Днепропетровской области, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ «Приморье» в районе города Николаева.
- Ростовская область получила новое мобилизационное задание и уже приступила к его исполнению. За соблюдением всех процедур будут следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий.
- Около населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS. В районе н. п. Марьянское Днепропетровской области ВКС России сбит вертолет Ми-24 ВСУ.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 160 вертолетов, 2 195 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5 639 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3 465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6 483 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Справка
* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 года.
* запрещенные в России соцсети, принадлежащие Meta, деятельность которых запрещена в России как экстремистская.
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