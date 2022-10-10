Итоги дня: ракетный удар по Украине, СБУ объявила Медведева в розыск, провал тротуара в центре Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 10 октября:
- Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, сообщил президент России Владимир Путин. Он предупредил, что при продолжении попыток проведения терактов на территории России, имея в виду атаку на Крымский мост, ее ответы будут жесткими и по своим масштабам соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации.
- Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о «развертывании совместной региональной группировки войск», в основе которой будут белорусские части. Белорусский лидер заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии с территории Украины. Он сообщил, что дал поручение довести до «президента Украины и других умалишенных», что ответ на возможное нападение на Белоруссию будет жестким.
- Казанское АО «Джи-групп», которое владеет брендами «Унистрой» и UD Group, подписало соглашение о покупке российского бизнеса шведской девелоперской компании Bonava, которая торгуется на Стокгольмской бирже и представлена в восьми странах. Сумма сделки составит около 98 млн евро, ее завершение ожидается после одобрения ФАС и правительственной комиссии — по предварительным прогнозам, это произойдет в течение шести месяцев, после чего все операции Bonava в России прекратятся, а активы перейдут к покупателю.
- В Казани на тротуаре около театра имени Камала образовалась огромная яма/ Казанский «Водоканал» пообещал устранить сегодняшний провал на тротуаре в «скором времени». Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку по факту просадки грунта, в результате которого 22-летняя девушка провалилась в яму и получила травму ног. Ей оказали медпомощь, после чего отпустили домой.
- Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Его разыскивают по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ в связи с незаконным привлечением к уголовной Медведева: «Очевидно, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону».
- В исполкоме Казани создали новую структуру — Управление социальной политики Казани. Ее возглавила Ирина Смирнова. Одна из задач Управления социальной политики Казани — тесное взаимодействие с общественными и ветеранскими организациями.
- В Татарстане возбудили первое уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России — фигурантом стал 39-летний безработный житель Набережных Челнов Альберт Мансуров, который покинул Россию. Изначально против него возбудили административное дело по аналогичной статье за пост в соцсетях — его признали виновным. Затем мужчина опубликовал в соцсетях еще один пост, дискредитирующий ВС России, после чего было принято решение возбудить уголовное дело. Однако сегодня Советский райсуд отказал в заочном аресте челнинца. Отказ суда обоснован тем, что следователи не объявили Мансурова в международный розыск.
- Татарстан не попал в десятку преуспевающих регионов по показателю материального благополучия населения, республика заняла 13-е место Рейтинговый балл Татарстана по итогам 2021 года был равен 51,38, по итогам 2020 года — 47,84.
- Казань с 15 октября переходит на зимнее содержание дорог. Зимний режим продлится 182 дня — до 15 апреля 2023 года. Площадь убираемых дорог Казани на сегодняшний день составляет около 22 млн кв. м. Из них почти 4 миллиона «квадратов» — тротуары.
- Ленинградский областной суд признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Следственный комитет России собрал доказательства целенаправленного массового уничтожения мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Ленинградской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками.
- Первый зарубежный филиал Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) открылся в Узбекистане, проект реализован в городе Джизак при поддержке руководства республики. В церемонии открытия принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической отраслей — министр энергетики Узбекистана. Исходя из потребностей республики, сформировали перечень направлений, по которым будут готовить специалистов: машиностроение, геология, программный инжиниринг, экономика, информационные системы и технологии, менеджмент, лингвистика, фармация в области биомедицины и журналистика.
- В этом году крупнейший белорусский холдинг «Белавтодор» привлечен к строительству дороги Шали — Бавлы в Татарстане. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного строительства РТ Фарит Ханифов. По его словам, белорусские дорожники получили подряд на строительство одного из участков в несколько километров на этой трассе. Привлечение белорусских дорожников связано с дефицитом рабочей силы, трудностями с доставкой строительных материалов и техники.
- Руслан Кабиров вновь стал полномочным представителем Татарстана в Туркменистане на три года. Пост он занимает с 2016 года.
- Главой управления по организации деятельности административных комиссий исполкома Казани назначен Наиль Биктагиров. Прежний руководитель управления по организации деятельности административных комиссий исполкома Казани назначен заместителем главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.
- Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ) после нападения на сотрудника Госкомитета республики по биоресурсам.
Следствие установило, что вечером 3 сентября гражданин после ссоры с руководителем районного (межрайонного) отдела комитета начал душить его. Инспектор получил телесные повреждения.
- Нобелевскую премию по экономике — 2022 присудили «за исследования банков и финансовых кризисов». Ее удостоились Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг. Они «значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод их исследования заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков».
Ключевые события 229-го дня специальной военной операции на Украине и 20-го дня частичной мобилизации в России:
- Минобороны России сообщило о достижении целей сегодняшнего удара по объектам Украины: «Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены».
- В ходе частичной мобилизации обнаружилось достаточно бестолковщины, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что подобное часто наблюдается и по другим направлениям. Однако, по его словам, если бы правительство не начало заниматься этим вопросом, «никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались, и, видимо, накапливались достаточно долго».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 318 самолетов, 159 вертолетов, 2188 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5604 танка и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6463 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Дарья ПинегинаОбщество
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