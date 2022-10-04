Итоги дня: Украина отказалась признать новые регионы РФ, Молдавия может лишиться газа, разъяснения по отсрочке
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 4 октября:
- Сегодня Совфед единогласно ратифицировал договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Процедура принятия в состав новых территорий должна завершиться внесением поправок в Конституцию России. Также Верхняя палата парламент одобрила федеральные конституционные законы о принятии этих четырех регионов в состав России
- Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, Донецкой и Луганских Народных республик, Запорожской и Херсонской областей: «Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 685, от 29 сентября 2022 г. № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации».
- В Татарстане средний размер страховой пенсии по старости достиг 19 160 рублей, сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин. Он отметил, что в Татарстане более 20 тысяч пенсий назначили удаленно:" Такого вообще никогда не было в принципе».
- Минтранс планирует повысить тарифы проезда по платным трассам. Предельная цена за 1 км пути для легковых авто может увеличиться с нынешних 3 рублей до 5— 8 рублей. Так, если трасса построена с нуля (например, Центральная кольцевая автодорога или М-12 Москва — Казань), предельный тариф поднимается до 8 рублей. Аналогичная индексация тарифов запланирована для автобусов и грузовиков. Пересмотр объясняется выросшей стоимостью строительства дорог.
- В Татарстане застройщики теперь должны устанавливать зарядную сервисную инфраструктуру для электротранспорта при строительстве и реконструкции домов. Электрозаправки должны быть возле жилых помещений, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети.
- Верховный суд Татарстана приговорил 61-летнего местного жителя к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и последующему ограничению свободы на 1 год за двойное убийство (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Установлено, что днем 1 февраля 2022 года в одном из домов в поселке Луч Чистопольского района Татарстана мужчина с двумя приятелями распивал алкоголь. Между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Подсудимый взял кухонный нож и несколько раз ударил им своих приятелей. От полученных ранений двое умерли на месте происшествия.
- В Казани земля под строительство спортивных объектов к чемпионату мира по водным видам спорта останется зарезервированной. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов: «Изменений никаких нет, проекты по понятным причинам заморожены».
- Запад после угроз уничтожить «Северные потоки» не особо скрывал свои действия по разрушению этой инфраструктуры, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе встречи с вьетнамским президентом Нгуен Суан Фуком: «Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию. Согласитесь, полная шизофрения, причем массовая».
- Нобелевской премии по физике удостоились три ученых — Алан Аспет (Франция), Джон Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия). Ее присудили за «эксперименты с запутанными фотонами, выявление нарушения в неравенстве Белла», а также новаторство в сфере квантовой информатики.
- В «Газпроме» заявили о праве на расторжение контракта с Молдавией. По данным компании, «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за газ, а еще неоднократно обращалась за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.
- Сенатор Евгений Савченко предложил создать в России дополнительный госрезерв мясных консервов и запретить импорт мяса — в том числе из дружественных стран Южной Америки.
- Шведский ретейлер Hennes&Mauritz (H&M) приступил к окончательному закрытию своих магазины в России. В оставшихся продолжается распродажа остатков.
- Казанское МУП «Водоканал» продолжает тратить деньги на собственные нужды — на этот раз, как выяснило «Реальное время», предприятие Андрея Егорова собирается закупить компьютеры и телефоны на 481 тысячу рублей. В список необходимой техники входят шесть системных блоков стоимостью по 24 тысячи рублей каждый с четырехъядерным процессором и SSD-накопителем объемом не меньше 240 Гб. Далее идут 18 IPS-мониторов с диагональю 23,8 дюйма (60,4 сантиметра) по 16 тысяч рублей. «Водоканалу» также требуются телефоны: два по 15 тысяч рублей и четыре — по 4 тысячи.
- Российские члены экипажа МКС пообщались по радиосвязи с радиолюбителями из Татарстана и студентами Гомельского государственного университета в рамках эксперимента «О Гагарине из космоса». Такие данные передает специальный корреспондент ТАСС космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин. Он рассказал, что вместе с коллегой они провели несколько сеансов связи.
- Пользователи Сети почти 2 тысячи раз за месяц вбивали в поисковик «Яндекса» запрос «Татарстан — это Россия или нет?». Россияне искали ответ на такой вопрос 1 907 раз в месяц. Также более 700 раз в поисковике интересовались, «Татарстан — это Россия или отдельное государство?».
- В Казани на улице Гвардейской, в месте пересечения со строящимся Вознесенским трактом, открыли движение в оба направления. Двустороннее движение организовали по восьми полосам.
- Минфин России предложил повысить цены на игристое вино с 1 января 2023 года. Минимальная розничная цена составит 239 руб. за 0,75 л, оптовая — 199 руб., отпускная — 166 руб. за 0,75 л. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать до 31 декабря 2028 года.
- Европейский парламент (ЕП) одобрил предложение по введению единых зарядных портов для электронных устройств в Европейском союзе к 2024 году — все мобильные телефоны, планшеты, фото- и видеокамеры, продаваемые в ЕС, должны быть оснащены зарядным портом USB Type-C.
- С 21 сентября Россию покинули примерно 600-700 тысяч человек, как пишет Forbes, 200 000 из них уехали в Казахстан. При этом подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется сейчас возможным.
Ключевые события 223-го дня специальной военной операции на Украине и 14-го дня частичной мобилизации в России:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. Согласно документу, Киев отказывается от переговоров с Москвой, пока президентом является Владимир Путин.
- На портале «Госуслуги» с момента объявления частичной мобилизации зафиксировали более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы для участия в СВО. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что более 200 тысяч человек прибыли в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации. Обучение личного состава сформированных подразделений ведется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.
- Также глава Минобороны поручил Генштабу довести военкоматам и председателям призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек, обеспечить мобилизованных всем необходимым и исключить случаи нарушений прав граждан при проведении частичной мобилизации. Прежде всего это касается обучающихся по «очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающих образование соответствующего уровня впервые».
Разъяснения также касаются граждан:
- работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса;
- работающих в «аккредитованных организациях в области информационных технологий»;
- работающих в «организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи»;
- работающих в «системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах»;
- работающих в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения»;
- имеющих «детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид».
- Российская авиация нанесла удар по штабу воздушного командования Украины в Днепропетровске, сообщили в Минобороны: «На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб воздушного командования «Восток» ВСУ».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 312 самолетов, 157 вертолетов, 2145 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5336 танков и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3445 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6226 единиц специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Дарья ПинегинаОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым