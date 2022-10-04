Турция обратилась к России с просьбой отсрочить часть платежей за газ до 2024 года

Турция обратилась к России с просьбой отсрочить часть платежей за поставки природного газа до 2024 года. Об этом пишет Bloomberg.

Пока неизвестно, будут ли переговоры успешными. Отмечается, что зависимость Турции от импорта энергоресурсов усилила давление на ее валюту и бюджет. Так, турецкая лира обесценилась более чем на 28% по отношению к доллару с начала года.

В начале августа президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа из России в рублях.

На прошлой неделе в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что не смогут принять решение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вступлении в состав РФ.

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Татьяна Леухина