За август в Татарстане зарегистрировали 1 079 компаний — ликвидировали 808

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В августе 2022 года в Татарстане зарегистрировали 1 079 новых организаций. За этот же месяц в республике ликвидировали 808 компаний, следует из данных Росстата.

По количеству зарегистрированных за август организаций Татарстан с большим отрывом лидирует среди регионов Приволжского федерального округа. На втором месте Самарская область — 505 компаний, на третьем — Нижегородская область (456), на четвертом — Башкирия (422), а топ-5 замыкает Удмуртия (261).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Лидирует Татарстан среди регионов ПФО и по количеству ликвидированных за август компаний. Следом идет Самарская область — 719 прекративших деятельность организаций. На третьем месте Башкирия — 633 ликвидированные компании, на четвертом — Нижегородская область (622), а на пятом — Удмуртия (410).

В целом в ПФО за август 2022 года зарегистрировали 3 669 организаций. Ликвидировали за этот месяц 4 472 компании.

Напомним, в июле 2022 года в Татарстане зарегистрировали 961 организацию. Ликвидировали за этот же месяц 964 компании.

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Татьяна Демина