Кумулятивный эффект от деятельности предприятий Ассоциации малого и среднего бизнеса составил более 90 млрд рублей в год
Общий кумулятивный эффект от деятельности предприятий, входящих в Ассоциацию малого и среднего бизнеса, составил более 90 млрд рублей.
Оборот предприятий — членов Ассоциации достиг 10 194 028,95 тыс. рублей. Прибыль до налогообложения предприятий — членов Ассоциации - 620 638,90 тыс. рублей.
Численность работающих на предприятиях членов Ассоциации составляет 1 525 человек.
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