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Кумулятивный эффект от деятельности предприятий Ассоциации малого и среднего бизнеса составил более 90 млрд рублей в год

02:22, 01.10.2022
Кумулятивный эффект от деятельности предприятий Ассоциации малого и среднего бизнеса составил более 90 млрд рублей в год
Фото: realnoevremya.ru

Общий кумулятивный эффект от деятельности предприятий, входящих в Ассоциацию малого и среднего бизнеса, составил более 90 млрд рублей.

Оборот предприятий — членов Ассоциации достиг 10 194 028,95 тыс. рублей. Прибыль до налогообложения предприятий — членов Ассоциации - 620 638,90 тыс. рублей.

Численность работающих на предприятиях членов Ассоциации составляет 1 525 человек.

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Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан

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