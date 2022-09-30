Владимир Путин: разве мы хотим, чтобы у нас в России был родитель №1, №2. Совсем спятили, что ли?

Фото: кадр трансляции

Президент России Владимир Путин, выступая в Кремле на церемонии подписания договоров о вхождении в состав страны новых территорий, прокомментировал гендерную политику Запада. «Разве мы хотим, чтобы в России вместо мамы и папы был родитель номер 1, 2, 3? совсем спятили уже?» — заявил он.

— По сути они [Запад] плюют на естественное право миллиардов людей, большей части человечества, на свободу и справедливость. Сейчас они и вовсе пришли к радикальному отрицанию нравственных норм религии и семьи, — высказался глава государства.

Сейчас в Кремле проходит торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Она началась с выступления президента России Владимира Путина.

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Татьяна Демина