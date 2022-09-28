Итоги дня: «КАМАЗ-Мастер» отказался от «Дакара», кредитные каникулы мобилизованным, инфляция впервые с июля
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 28 сентября:
- Команда «КАМАЗ-мастер» не стала подписывать анкету Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающую российскую спецоперацию на Украине и позволяющую принять участие в гонке 2023 года: «По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях»,
- Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила о намерении созвать заседание Совбеза ООН из-за повреждений «Северного потока» и «Северного потока — 2»: «Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2». Также она заявила, что МИД России требует от Вашингтона ответа на вопрос о том, причастны ли США к возможной диверсии на газопроводах «Северный поток».
- Банк России представил серебряную монету с изображением «Белого лебедя» — стратегического бомбардировщика Ту-160, который выпускают на Казанском авиазаводе им. Горбунова. Ее выпустили к 100-летию конструкторского бюро А.Н. Туполева. Номинал монеты — 3 рубля, диаметр — 39 мм. Тираж — 3 тысячи штук.
- В Набережных Челнах неизвестный стрелял в двух подростков на территории заброшенного здания. Они получили телесные повреждения. Сейчас по данному факту МВД проводит проверку. Установлено, что раны нанесены, предположительно, из пневматического оружия.
- В Ижевске состоялось прощание с 11 погибшими в результате трагедии в школе №88. Власти Удмуртии оказали семьям погибших помощь в организации похорон. Напомним, всего погибло 17 человек.
- После стрельбы в ижевской школе задержан директор ЧОП «Щит». Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
- Бывший игрок сборной России и казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов получил повестку по частичной мобилизации. Его отец Ринат Билялетдинов рассказал, что футболист проходил воинскую службу «со спортивным уклоном» 19 лет назад и отметил «несостыковку»: «Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть».
- В Казани первый этап реконструкции Горьковского шоссе планируется завершить в конце 2023 года. К этому времени откроют транспортную развязку на пересечении с улицами Болотникова, Фрунзе и Восстания. Ожидается, что это существенно разгрузит движение на одной из главных магистралей города, где ежедневно образуются заторы.
- Американское посольство в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию: «А тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока еще остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок».
- К максимально возможному сроку — пожизненному лишению свободы — приговорен 23-летний казанец Рустам Мухамадуллин. Такое решение только что вынес Верховный суд РТ, признав подсудимого виновным в умышленном убийстве трех человек. Именно на таком наказании в прениях настаивала сторона обвинения. Согласно приговору, 7 января 2021 года Мухамадуллин пришел с ножом домой к отвергнувшей его девушке, 18-летней Камиле Тухватуллиной, и пустил оружие в ход. По версии обвинения, отец девушки получил девять ножевых ранений, мать — шесть, а сама Камиля — не меньше 13. Все трое скончались. Озверевший ухажер, по версии обвинения, выпрыгнул из окна четвертого этажа и выжил.
- Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло российскую певицу Анну Семенович в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности. Ей запрещен въезд в страну с 26 сентября. По данным украинских СМИ, Семенович запретили въезд в страну из-за того, что она поддерживает политику властей России и навещала российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
- Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ввел режим повышенной готовности на территории республики: «Указом ограничивается въезд легкового автотранспорта на территорию республики. Эта мера не будет распространяться на жителей Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии. Также ограничение не применяется в отношении тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы». По его словам, это вынужденная мера из-за большого наплыва транзитного транспорта в республику — в связи с этим образовались многокилометровые очереди на пункте пропуска через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс».
- США готовят новую серию санкций против России, пишет газета Wall Street Journal. Меры могут быть нацелены на Агентство по страхованию вкладов и национальную платежную систему «Мир», также могут коснуться «Национального клирингового центра» и «Национального расчетного депозитария».
- Как выяснило «Реальное время», на новогоднее оформление территории перед «Чашей», с целью придания городу праздничного новогоднего облика, власти Казани готовы потратить 14,8 миллиона рублей. В эту сумму входит и установка главной елки города. К оформлению территории у «Чаши» планируют приступить уже 1 ноября
- Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня поручил проверить, как решаются вопросы по обеспечению безопасности в школах республики. Выездные группы сформируют из сотрудников Росгвардии и МЧС. По итогам проверок Минниханову доложат о ситуации с безопасностью школ.
- Евросоюз планирует смягчить ряд антироссийских санкции, в частности снять запрет на перевозку российских удобрений, цемента и «другой продукции». При этом ЕС в рамках нового пакета ограничительных мер намерен ввести потолок цен на российскую нефть.
- В России на неделе с 20 по 26 сентября впервые с начала июля зафиксировали инфляцию — она составила 0,08%. С начала года потребительские цены выросли на 10,32%. До настоящего момента недельная инфляция была зафиксирована с 25 июня по 1 июля на фоне повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
- В Казани состоялась церемония открытия мечети «Рауза» по ул. Сеченова, 21. Это кирпичное здание площадью 1,4 тыс. кв. м. У нее два минарета, в здании есть подвальный этаж. Молельный зал для мужчин рассчитан на 300 человек, а балкон для женщин — на 75 человек.
- На сегодняшний день в России насчитывается около 130 миллионов интернет-пользователей «от мала до велика». Такую цифру озвучил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Много это или мало — в расчетах «Реального времени».
- Расходы федерального бюджета на обеспечение работы президента России и его администрации, а также премьер-министра, вице-премьеров и аппарата правительства составят в 2023 году около 28,4 млрд рублей. Это следует из материалов к проекту бюджета, внесенного в среду в Госдуму.
Так, на обеспечение функционирования главы государства и администрации Кремля в 2023 году заложено около 19,1 млрд рублей — на 4 млрд рублей больше, чем планировалось год назад.
- Еврокомиссия готовит законодательную основу, которая позволит вводить ограничения цен на российскую нефть, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, данное решение позволит сократить российские доходы и стабилизировать международный энергетический рынок.
- В Казани мобилизовали 50-летнего подполковника запаса, страдающего, по утверждению его супруги, целым букетом серьезных заболеваний. Наталья Данилевич пытается сейчас «демобилизовать» мужа, однако пока успехом усилия женщины не увенчались. «Реальное время» разбиралось, как военкоматы оценивают годность мобилизованных по состоянию здоровья, кому из них заболевания не помешают отдать долг Родине и кто имеет право на отсрочку.
Ключевые события 217-го дня специальной военной операции на Украине и 8-го дня частичной мобилизации в России:
- Военкоматы Москвы разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных граждан. Как сообщил мэр Сергей Собянин, проверки мобилизационных повесток в столице будут проводиться в постоянном режиме.
- Как сообщили на портале «Объясняем.рф», граждане, проходящие срочную службу в армии, не подпадают под частичную мобилизацию — их могут мобилизовать только после увольнения в запас. Там же сообщили, что россияне, у которых есть военный билет с отметкой о непрохождении службы, могут быть призваны в рамках мобилизации, но не в приоритетном порядке.
- Там же разъяснили, что наличие близких родственников, служащих в зоне специальной военной операции, не будет основанием для отсрочки от частичной мобилизации.
- Набережночелнинский горсуд арестовал на трое суток местного жителя за дебош возле здания военкомата 26 сентября. Мужчина, по данным суда, «выражался грубой нецензурной бранью, вел себя агрессивно и нагло, размахивал руками, пытался учинить драку, тем самым нарушил общественный порядок и спокойствие граждан, при этом оказал неповиновение сотрудникам полиции».
- В России предложили освободить мобилизованных от штрафов за нарушение ПДД. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессара выразила мнение, что амнистия по штрафам ГИБДД для мобилизованных граждан может быть объективно необходимой мерой, если было совершено административное правонарушение и никакого вреда не было причинено участникам дорожного движения.
- Граждане, уехавшие из России после объявления о частичной мобилизации, не нарушившие закон, могут вернуться без правовых последствий в любой момент. РФ — правовое государство, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в своем telegram-канале.
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о необходимости освободить всю территорию ДНР после референдумов: «Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, вы знаете, что не все территории Донецкой Народной Республики еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики».
- Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам — это касается тех, кто попал под закон о частичной мобилизации, а также добровольцев, проходящих военную службу по контракту.
- Около 40 жителей Алтайского края, мобилизованных ошибочно, решили не возвращаться домой и продолжают службу, сообщил в среду военный комиссар региона Марат Усманов.
- Судебные приставы временно приостановили дела по взысканию задолженностей с граждан, призванных по частичной мобилизации. Взыскание по этим делам могут приостановить полностью или частично по просьбе должника, который проходит военную службу по призыву. Заявление об этом можно будет подать в военкомате — для этого на его территории будут находиться сотрудники ФССП.
Дарья ПинегинаОбщество
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