В следующем году пособие по рождению ребенка увеличится до 23 тысяч

Фото: Анна Сейтумерова

В 2023 году единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 23 тысяч рублей, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — до 8 630 рублей. Об этом сообщают «РИА Новости».

В следующем году на выплату единовременного пособия при рождении ребенка государство планирует выделить 23,4 миллиарда рублей на 933,4 тысячи пособий. В 2024 году — 25,6 миллиарда рублей на 963,4 тысячи пособий, в 2025 году — 26,4 миллиарда рублей на 952,8 тысячи пособий.

При расчете итоговой суммы учитывался данный размер пособий: с 1 января 2023 года — 20 473 рубля, а с 1 февраля — 23 011 рублей, с 1 января 2024 года — 23 011 рублей, а с 1 февраля — 24 277 рублей, с 1 января 2025 года — 24 277 рублей, а с 1 февраля — 25 248 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В 2023 году на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет будет направлено 193,6 миллиарда рублей на 12,5 миллиона пособий, в 2024 году — 230 миллиардов рублей на 12,864 миллиона пособий, в 2025 году — 236,6 миллиарда рублей на 12,9 миллиона пособий.

При расчете конечной суммы, планируемой выделить, учитывался следующий минимальный размер пособий: с 1 января 2023 года — 7 678 рублей, а с 1 февраля — 8 630 рублей, с 1 января 2024 года — 8 630 рублей, а с 1 февраля — 9 104,5 рубля, с 1 января 2025 года — 9104,5 рубля, а с 1 февраля — 9469 рублей.



Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Средний размер выплаты на одного ребенка по России составит 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей в зависимости от нуждаемости семьи.



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Илина Хакимова