«Куска похоронили как героя»: в Нижнекамске простились с осужденным лидером банды, погибшим на Украине

Сегодня утром в Нижнекамск на самолете в закрытом гробу был доставлен воин-интернационалист и бывший лидер группировки «Кусковские» Игорь Куск. Находясь в колонии Сыктывкара, он подписал контракт, сменил тюремную робу на военное обмундирование и принял участие в спецоперации на Украине, сообщают источники «Реального времени».



Хоронили Куска сегодня как героя. На кладбище в поселке Красный Ключ собрались порядка 700 человек — семья, друзья детства, воины-афганцы, представители военкомата и администрации Нижнекамского района. В пресс-службе муниципалитета комментировать данный факт отказались.

Обстоятельства гибели земляка собравшимся не оглашали. Один из источников «Реального времени» говорит — он подорвался на мине.

«Вспоминали о нем сегодня лишь хорошее. Я его знаю по «афганской» линии — он был руководителем организации в Нижнекамске, с трудными подростками занимался, с парашютом прыгал. Люди к нему тянулись — всегда справедливый был. Вместе мы учились в педагогическом институте — на военруков», — поделился с «Реальным временем» Евгений Кабыш, руководитель татарстанской организации «Союз ветеранов Афганистана».

В 2015 году Игорь Куск был приговорен к 23 годам колонии строгого режима. Коллегия присяжных Верховного суда Татарстана признала его виновным в создании банды в 2018 году и руководстве ею до февраля 2013 года, а еще — в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и совершении двух убийство в составе банды «Кусковские».

На суде сообщалось, что Куск является ветераном афганской войны, ранее преподавал в школе начальную военную подготовку и физическую культуру. В состав банды, согласно приговору, вошли несколько его учеников, а также члены нижнекамской ОПГ «Нижний Китай». Эту группировку силовики разгромили в 1992-м, тогда Куск получил 3 года колонии за кражу.

Выносивший тот приговор судья Эдуард Абдуллин в интервью «Реальному времени» вспоминал об этом подсудимом как о яркой личности: «Он прошел Афганистан и в Нижнекамске был председателем союза ветеранов войны в Афганистане. И совмещал эту общественную деятельность с преступной. На процесс в суд пришло очень много воинов-«афганцев» — зал был заполнен. Все эти зрители были, конечно, на стороне обвиняемого. Поменяли ли они свое мнение после приговора — не знаю. Что до деятельности «Кусковских» — это были обычные междоусобные войны с другими группировками, но на их счету также убийство в Казани генерального директора «Татсантехмонтаж» Ваймана Б.И. Лично в расправах лидер участия не принимал, только давал указания».

Источники «Реального времени» отмечают — в рядах татарстанских зэков тоже есть желающие послужить на Украине вместо отбытия полного срока.

Ирина Плотникова