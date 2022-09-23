Итоги дня: десятый вице-премьер Татарстана, кто освобожден от мобилизации, розыск экс-гендиректора «Гемонта»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 23 сентября:
- Евгения Варакина назначили вице-премьером Татарстана. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты Госсовета республики.
На посту вице-премьера Татарстана Евгений Варакин будет отвечать за Лисичанск. С предложением назначить его на эту должность выступил президент республики Рустам Минниханов. На заседании Госсовета Татарстана его кандидатуру представил вице-премьер республики Рустам Нигматуллин, заявив, что в круг задач его войдет «развитие деловых связей с органами властей и регионов РФ». Варакин стал 10-м вице-премьером Татарстана.
- Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» направила в суд заявления о привлечении 63 бывших руководителей и бенефициаров финансовых организаций Татарстана к субсидиарной ответственности на общую сумму 182 млрд рублей. Информацию об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба АСВ на полях XIX Международного банковского форума.
- Правительство Татарстана заключило контракт с судостроительной корпорацией «Ак Барс» на строительство двух скоростных судов на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020», а также одного пассажирского судна проекта А45-120 вместимостью 120 мест для плавания на линиях протяженностью до 600 км. Об этом сегодня сообщил президент республики Рустам Минниханов на заседании Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа.
- Сегодня утром в Нижнекамск на самолете в закрытом гробу был доставлен воин-интернационалист и бывший лидер группировки «Кусковские» Игорь Куск. Находясь в колонии Сыктывкара, он подписал контракт, сменил тюремную робу на военное обмундирование и принял участие в спецоперации на Украине. Хоронили Куска сегодня, как героя. На кладбище в поселке Красный Ключ собрались порядка 700 человек — семья, друзья детства, воины-афганцы, представители военкомата и администрации Нижнекамского района. В пресс-службе муниципалитета комментировать данный факт отказались.
Обстоятельства гибели земляка собравшимся не оглашали. Один из источников «Реального времени» говорит — он подорвался на мине.
- Полиция Нижнекамска объявила в розыск экс-гендиректора ООО «Гемонт» Акташа Мухиттина. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов» (ст. 199 ч.2 п.Б УК РФ).
- Прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил на Госсовете республики законопроект по ограничению продажи несовершеннолетним «отдельных товаров». Речь идет о безалкогольных тонизирующих напитках и товарах, содержащих углеводородный газ — зажигалках. Под законопроект в итоге может попасть и продажа кофе. Его встретил неоднозначные отзывы депутатов, но в итоге был принят в первом чтении. Детали — в материале «Реального времени».
- В Казани на третью очередь реконструкции Горьковского шоссе готовы направить еще 5,07 миллиарда рублей. Средства выделяются из федерального и республиканского бюджетов, выяснило «Реальное время». Речь идет об ул. Болотникова, ул. Фрунзе, ул. Горьковское шоссе, ул. Залесной, участке от ул. Музыкальной до трассы М-7 «Волга». Работы планируется завершить до 26 ноября 2022 года.
- Граница Казани увеличится за счет территории «Научный городок» в Высокогорском районе, соответствующий проект республиканского закона принят сегодня на заседании парламента республики. Инициативу в начале августа внесла Казгордума. Депутаты поддержали ее единогласно. Руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров, представлявший проект, сообщал, что для включения территории в границы Казани провели все необходимые процедуры. Жители поддержали инициативу об изменении границ.
- Toyota закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге. Компания выполнит перед коллективом все социальные обязательства и выполнит значительные дополнительные компенсационные выплаты. Toyota сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети.
- В Зеленодольске реализуют трилогию «Живи, работай, отдыхай», в составе которой расположатся микрорайон, индустриальный парк и загородный комплекс. В реализацию вложат 22 млрд рублей частных инвестиций и заемных средств. Налоги от реализации проектов поступят в местный бюджет.
- Доходная часть бюджета Татарстана по итогам 8 месяцев 2022 года выросла на 50,1 млрд рублей, заявил министр финансов республики Радик Гайзатуллин, выступая на заседании Госсовета РТ. Объем налоговых и неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета увеличится на 48,4 миллиарда рублей. План по сбору налога на прибыль вырос на 33,6 млрд рублей по итогам 2022 года. По НДФЛ — на 6,5 млрд рублей.
- Новый, восьмой, пакет санкций Евросоюза будет включать положения по введению ограничения цен на российскую нефть и меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения. В нем также будут дополнительные списки попадающих под рестрикции лиц, сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.
- В Узбекистане с 23 сентября приостановлено обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Это связано с проведением технических процедур.
- Индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг пройдет на восемь месяцев раньше запланированного — 1 декабря 2022 года. Это второе за год повышение — первое было 1 июля. Следующая индексация тарифов запланирована только через полтора года — в июле 2024-го. Предельный уровень индексации тарифов ЖКУ с 1 декабря не превысит 9%, а тарифы на газ для населения и промышленности вырастут на 8,5%.
- Финляндия вслед за странами Прибалтики и Польшей запретит транзит россиян с шенгенскими визами, в том числе полученными в других странах. заявил глава МИД государства Пекка Хаависто. Теперь въехать в Финляндию россияне смогут только по семейным обстоятельствам, для учебы, работы или в случае владения недвижимостью (если она находится в совместной собственности).
Ключевые события 212-го дня специальной военной операции на Украине и 3-го дня частичной мобилизации в России:
- Россия будет рассматривать попытки Украины вернуть Донбасс и другие территории как атаку на свои земли при положительном решении на референдумах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «сразу же [после принятия решения о вхождении в состав РФ] в отношении территорий начнет действовать Конституция Российской Федерации».
- Также пресс-секретарь президента РФ прокомментировал реакцию населения на сообщение о частичной мобилизации: «Можно было как-то понять истерическую, чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления [частичной мобилизации], даже в первый день, потому что действительно был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо. Но уже со вчерашнего дня в соответствии с решениями кабинета министров были активированы все информационные линии и справочные».
- Студентов заочной формы обучения российских вузов могут призвать в рамках частичной мобилизации. Уточняется, что призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. При этом, как уточнило Минобороны, граждане России, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.
- Министерство обороны России сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы решено в рамках частичной мобилизации не привлекать на военную службу граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки.
- В Минцифры России уточнили, что отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях, операторах и медиа. В ведомстве считают, что это позволит обеспечить устойчивое «функционирование объектов критической информационной инфраструктуры».
- Также Минцифры России разъяснило, какие документы сотруднику СМИ необходимо взять в военкомат. Среди них: оригинал или заверенная копия трудового договора с работодателем; диплом о получении профессионального высшего образования; оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации и связи или ее взаимозависимым лицом, являющимся учредителем и/или редакцией и/или издателем средства массовой информации и/или вещателем телеканала, радиоканала, или копию подтверждения, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом.
- На КАМАЗе разработали программу дополнительных мер для поддержки мобилизованных сотрудников и их семей. Дополнительно к государственным выплатам и льготам участникам СВО сотрудники предприятия, призванные по частичной мобилизации, будут ежемесячно получать 50 тысяч рублей. Рабочие места за этой категорией персонала обещают сохранить.
- На фоне объявленной частичной мобилизации для россиян на федеральном уровне отсутствуют ограничения на поездки как внутри страны, так и за рубеж, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова: «Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 298 самолетов, 155 вертолетов, 2054 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5077 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5794 единицы специальной военной автомобильной техники.
Дарья ПинегинаОбщество
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