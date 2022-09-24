Российские больницы продолжают ждать западные поставки медоборудования, несмотря на наличие альтернатив

Как стало известно «Реальному времени», крупный американский поставщик медицинского оборудования и реагентов Thermo Fisher Scientific прекратил поставки в Россию. Продукция компании используется в различных медицинских обследованиях. При этом большое количество уже заключенных договоров все еще не расторгнуты, из-за чего больницы не могут заняться закупкой альтернативных вариантов, рассказал источник «Реального времени» в медицинских кругах.

Одним из продуктов американской компании являются биохимические анализаторы BRAHMS KRYPTOR («Брамс Криптор») и реагенты для них, которые используются в перинатальном скрининге, то есть для обследования по выявлению группы риска развития пороков плода в период беременности.

В этой связи также стоит вспомнить прекратившиеся поставки Siemens в Россию, которая также производит большое количество медицинского оборудования, в том числе компьютерные томографы и биохимические анализаторы.

Западные компании просто оборвали поставки в Россию

Еще в конце июня этого года российское представительство Thermo Fisher Scientific разослало своим партнерам информационное письмо, в котором сообщало, что столкнулось с нарушением цепочек поставок из США в Россию и Беларусь.

— Чтобы смягчить потенциальное воздействие на пациента, в настоящее время мы отдаем приоритет критическим операциям и поставкам, связанным с клиническими испытаниями. В Украине были сокращены объемы оказания наших услуг. Как только обстановка вновь нормализуется, мы сразу же продолжим работу. Мы понимаем, что наши усилия по расстановке приоритетом могут оказать потенциальное влияние на наши существующие заказы и соглашения об обслуживании, заключенные с нашей компанией, — указано в письме, которое есть в распоряжении редакции.



Такое сообщение, пояснил источник «Реального времени», означает, что компания прекращает исполнение по уже заключенным договорам поставки. По некоторым из них продукция поставлена не в полном объеме, а в некоторых случаях не дошла до покупателей вовсе. Аналогичное решение еще в марте приняла компания Siemens, а также ряд других американских и европейских компаний, которые специализируются на медицинском оборудовании.

Иммунохимический анализатор BRAHMS KRYPTOR производства Thermo Fisher Scientific. Фото: thermoscientific-lab.ru

Подобное поведение поставщиков, уточняет наш собеседник, ставит прямую угрозу качественному медицинскому обслуживанию россиян. Самая банальная из них — гарантийное и ремонтное обслуживание медицинского оборудования. В связи с уходом некоторых западных компаний из России, у больниц исчезли варианты официально чинить и обслуживать имеющиеся у них оборудование.

Вместе с этим большое количество медицинских учреждений по всей России уже заключили миллионные контракты на поставку с российскими фирмами, распространяющими продукцию компаний, прекративших поставки в страну. Такое решение западных предприятий, как отмечает источник издания, является по сути предательством, потому что работа прекратилась не только по будущим, но и уже по заключенным договорам поставки.

Некоторые российские больницы и бизнес продолжают ждать

В таких условиях с резким обрывом поставок и нежеланием до конца выполнять заключенные соглашения, российские медицинские учреждения и организации, распространяющие их продукцию по стране, разделились на две группы: одни понимают безысходность поиска альтернативных путей завоза и расторгают договоры, другие без всяких гарантий ищут возможность привезти оборудование через третьи и четвертые страны.

Как отмечает источник «Реального времени», нежелание расторгать договоры может быть вызвано не только закостенелостью руководителей медицинских учреждений и компаний-поставщиков или чьей-то личной финансовой заинтересованностью, но и невозможностью вернуть деньги по контрактам. Последний вариант возможен, например, в случае предоплаты, возврат которой со стороны западных компаний по тем или иным причинам затягивается или затрудняется.

Так, например, одна из крупных российских компаний, занимающихся поставками оборудования и регентов, в своем письме главному врачу одного из медицинских центров Кирова сообщает, что не отказывается от исполнения заключенного договора, но говорит о переносах сроков поставок «ориентировочно на 40 дней». Письмо, датированное 8 августа, имеется в распоряжении «Реального времени».

— Поставка неотгруженной части товара задерживается в связи с введением санкций и мер ограничительного характера, поскольку производитель товара, поставляемого по контракту, приостановил продажи и производство товара в для России и Беларуси в связи с военной операцией в Украине, — сообщает компания.

Медицинское оборудование от Siemens. Фото: siemens-healthineers.com

Другого решения возникшей проблемы с поставками оборудования достигли Санкт-Петербургский Диагностический центр со своим поставщиком. Изначально медцентр заключил контракт на поставку расходных материалов для анализатора BRAHMS KRYPTOR на 32 миллиона рублей с российским индивидуальным предпринимателем. Напомним, это оборудование используется для перинатального скрининга.

Договор был заключен в середине мая этого года, а уже в начале августа он был расторгнут по соглашению сторон «в связи с введением в отношении Российской Федерации мер ограничительного характера, выразившихся в приостановлении производства и поставок товара для Российской Федерации».

При этом в заключенном дополнительном соглашении указано, что за три месяца действия договора поставки обязательства сторон были исполнены всего на 2,8 миллиона рублей из 32 миллионов полной суммы контракта.

Альтернативы есть даже от российских производителей

В то же время, указывает источник издания, на российском рынке существуют аналоги продукции Thermo Fisher Scientific, Siemens и других западных компаний.

Альтернативы готовы предоставить даже отечественные производители. И для этого не придется даже закупать дополнительное оборудование — оно и так есть в больницах. Все, что необходимо — закупить необходимые реагенты, с ограничением поставок которых из США как раз и столкнулось большинство российских медучреждений.

Однако, уточняет наш собеседник, многие больницы и российские продавцы не готовы их рассматривать по различным причинам. К таким наш он отнес закостенелость сотрудников организаций, возможную чью-то личную материальную заинтересованность или банальную привычку и нежелание переходить на другое оборудование.

Иммунохимический анализатор производства российской Группы компаний «Алкор Био». Фото: alkorbio.ru

В связи с этим многие отечественные ритейлеры вместо поддержки местного бизнеса или компаний, которые не прекратили официальные поставку в Россию, ищут варианты завезти оборудование и расходные материалы через третьи страны, несмотря на отсутствие каких-то гарантий и нерешенные вопросы, которые могут возникнуть в дальнейшем.

Параллельный импорт грозит проблемами и создает новые вопросы

К основным проблемам, с которыми могут столкнуться ритейлеры, которые пытаются в обход санкций ввезти в Россию медицинское оборудование и расходные материалы, поставки которых в страну прекратились, — это несоблюдение температурного режима.

Многие реагенты, тест-системы и прочее медицинское оборудование очень чувствительны к условиям, в которых они находятся. Ключевым для их сохранности и пригодности к использованию является нужный температурный диапазон. При параллельном импорте и завозе через третьи страны не понятно, уточняет собеседник нашего издания, какие компании будут привозить реагенты, и в каких условиях они будут храниться.

Другая очевидная проблема, с которой можно столкнуться — это производственный брак и дефекты при транспортировке. В условиях параллельного импорта не понятно, кто будет отвечать за поставки бракованного оборудования, ведь деньги за них пойдут в конечном счете западным производителям, которые прекратили контакты с Россией. Так ритейлеры могут лишиться денег, ведь перед конечными потребителями — медицинскими учреждениями — за брак будут отвечать именно они, а самим продавцам в случае брака деньги могут просто не вернуть.

Еще одна сложность, которая есть уже и сейчас, — сертифицированное обслуживание оборудования. Медицинская техника, как и любая другая, нуждается в своевременном ремонте и другом обслуживании. Однако, уточняет источник «Реального времени», если, например, телефон можно починить в любом переходе, то к оборудованию в больницах и лабораториях предъявляются очень жесткие требования, ведь от этого зависят качество обслуживания пациентов и человеческие жизни. Сейчас ушедшие западные компании уже прекратили обслуживать проданную технику, но, тем не менее, это не мешает медучреждениям продолжать заключать контракты на поставки расходных материалов для них, уточняет источник.

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Артем Гафаров