Среди россиян начнут популяризировать среднее инженерно-техническое образование

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением о создании общефедеральной программы или проекта по популяризации среди молодёжи получения среднего инженерно-технического образования. Об этом сообщает RT.

Депутат считает, что в настоящий момент государство создает все условия для того, чтобы период «технологической волатильности» миновал нашу страну как можно скорее. Кроме того, для привлечения к работе ученых внедрены специальные программы.

— Между тем стране также требуются и специалисты среднего инженерного звена, на чьих плечах будет лежать задача по реализации многих проектов, разработанных отечественной наукой: квалифицированные технологи, сварщики, судостроители, токари, фрезеровщики, литейщики, высококлассные рабочие, — отметил Крупняк.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, в некоторых регионах страны такие программы уже внедрены. Так, например, в Санкт-Петербурге подобная практика дает положительный результат.

— Прошу Вас рассмотреть возможность запуска общефедеральной программы или проекта, целью которого станет популяризация среди молодёжи получения среднего инженерно-технического образования, — заявил депутат.

По итогам ЕГЭ 2022 года выпускники школ в Татарстане в очередной раз продемонстрировали низкий уровень знаний по химии, биологии и обществознанию. «Это происходит в период востребованности и развития инженерно-технического образования», — обеспокоен министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева