Сегодня в Татарстане ожидается до +19 градусов и дождь

В субботу, 17 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода и дождь. В Гидрометцентре республики также прогнозируют юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный ветер.

Днем воздух прогреется до +14..+19 градусов. В Казани ожидается от +15 до +17°С, в Набережных Челнах — от +16 до +18°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентрa Татарстана, в начале следующей неделе потеплеет до +21...+26 градусов. В понедельник местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.



Фото: Максим Платонов

Во вторник, 20 сентября, через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт, возможны кратковременные дожди. Днем ожидается от +18 до +23°С.

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Татьяна Демина