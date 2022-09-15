Итоги дня: потепление до +26 градусов в Татарстане, поджог автомобилей в Челнах, первое судно на водороде
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 15 сентября:
- В 14 районах Татарстана начался отопительный период. Решение о запуске тепла принимается руководителями самостоятельно, исходя из общей обстановки и ситуации в целом, по обращениям населения. Отопительный сезон в Казани планируют начать уже на следующей неделе — пуск тепла в многоквартирные дома намечен на 20 сентября. На сегодняшний день отопление подано в 162 детсада, 35 школ, восемь больниц и некоторые другие социальные объекты.
- Между тем, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей неделе потеплеет до +26 градусов. Во вторник, когда запланирован старт отопительного сезона, днем ожидается от +18 до +23°С.
- ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» подписали договор о строительстве первого в России инновационного судна с энергетической установкой на базе опытного образца универсального функционального модуля на водородных топливных элементах. Церемония прошла в рамках XI «Петербургского международного газового форума». Сроки реализации проекта пока неизвестны.
- В этом году для участия в международном форуме Kazan Digital Week заявились 32 государства, в том числе и представители США и Великобритании. На пленарной части, которая запланирована на 21 сентября, ожидается выступление с приветственным словом премьер-министра России Михаила Мишустина, а также министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Максута Шадаева.
- Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Сейчас туда входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на стройки в России могут привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям. Заключенных уже привлекали на стройки, напомнил он: «Там не совсем шли на работу заключенные, потому что, если они переходили на исправительные работы, у них не было возможности получить условно-досрочное освобождение. Сейчас в Минюст внесена поправка законодательная по нашей инициативе. Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могла бы работать на стройке».
- Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливые очертания: «Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете».
- Этой ночью в Набережных Челнах на парковке возле дома №80а (58/24) по Московскому проспекту загорелись семь автомобилей. Два из них сгорели дотла, в том числе BMW, пять частично повреждены. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и установили предполагаемого поджигателя. Им оказался 40-летний местный житель — его задержали в собственном доме. Мужчина вину признает, в содеянном раскаивается. Устанавливаются размер ущерба и мотивы совершения поджога.
- В Кировском районе Казани для реконструкции Горьковского шоссе на участке от улиц Чкалова и Степана Халтурина до трассы М-7 изымут еще 14 земельных участков: торговый павильон площадью 110 кв. м. на остановке общественного транспорта на Горьковском шоссе; торговый павильон «Цветы» площадью 52 кв. м. на улице Окольной; восемь жилых домов на улице Залесной, а также четыре неиспользуемых земельных участка.
- Ушел из жизни бывший гендиректор АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» Геннадий Алексеев. Ему был 81 год. Свою должность Алексеев занимал с 1996 по 2003 год. Он удостоен званий почетного судостроителя и заслуженного машиностроителя Татарстана.
- Перед Верховным судом Татарстана предстал 51-летний Рузель Бакиров, обвиняемый в убийстве двух человек с особой жестокостью в ночь на 18 ноября 2021 года, краже и умышленном уничтожении имущества путем поджога. Дело рассматривает зампред по уголовным делам Максим Беляев, гособвинение поддерживает прокурор республики Илдус Нафиков вместе с подчиненным Наилем Уразбаевым.
- В Татарстане заблокировали 900 сайтов, которые продавали лекарства без наличия специального разрешения на торговлю ими или же реализовывали незарегистрированные в России препараты, сообщила начальник отдела госконтроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения территориального органа Росздравнадзора по РТ Гулназ Сайфуллина. Она также рассказала, что при мониторинге качества лекарственных препаратов по письмам Росздравнадзора в Татарстане предотвращено обращение порядка 40 тысяч упаковок лекарств. В целом в республике зафиксирован оборот 143 миллионов упаковок лекарств.
- Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал у сайта «Новой газеты» лицензию электронного СМИ. Поводом для обращения в суд стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами.
- Проект реставрации главного дома «Усадьбы Полякова и Логутовых» в Чистополе прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение. Исследование провели архитектор Ильдар Мухаметшин и историк Игорь Нестеренко. Объект культурного наследия регионального значения находится на главной исторической улице города — на Карла Маркса, 60. Строительство здания датируется 1833—1840 годами, в настоящее время оно не эксплуатируется и не отапливается.
- в Госдуме находится законопроект, который предлагает запретить осужденным за дискредитацию вооруженных сил России или за призывы к санкциями против страны получать гранты на производство кино. Если его примут, то финансовую поддержку от государства не получится получить, если «продюсер, прокатчик или демонстратор национального фильма либо хотя бы одно лицо, входящее в штатный или нештатный творческий состав организации кинематографии», осуждены по статьям 20.3.3, 20.3.4 КоАП или 207.3, 280.3, 284.2 УК РФ, то есть за дискредитацию ВС России или за призывы к санкциям против страны.
- Рамиль Муллин досрочно сложил полномочия руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана. Временным исполняющим его обязанности стал Роман Булатов. А Камиль Назмиев назначен замруководителя исполкома Нижнекамска.
- Исполком Казани внес изменения в порядок размещения сезонных нестационарных торговых объектов в городе и разрешил торговать на них самозанятым. Вместе с этим расширился список документов, которые нужно предоставить для участия в электронном аукционе.
- Казанский ЖК «Поколение» на улице Аделя Кутуя исключили из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) по Татарстану в связи с выплатой компенсаций 86 участникам строительства ООО «ИСТ». Решение о выплате компенсаций пострадавшим дольщикам принято Наблюдательным советом Фонда развития территорий 25 марта. На сегодняшний день в ЕРПО остается 4 объекта, из которых проблемными фактически являются два.
- США ввели санкции против 44 физических лиц, в том числе граждан России и Украины, а также 32 организаций. Под них попали помощник президента РФ Максим Орешкин, бывший и действующий руководители НРД Эдди Астанин и Виктор Жидков, главы НСПК Владимир Комлев и АСВ Андрей Мельников, детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, глава Чечни Рамзан Кадыров и его родственники.
Ключевые события 204-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что каждый руководитель российского региона должен помочь государству и укомплектовать как минимум тысячу добровольцев для участия в спецоперации на Украине: «Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать самомобилизация. Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине».
- Министерство обороны России сообщило, что В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники. В районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 80 украинских военнослужащих убитыми, восемь бронированных машин и пять пикапов.
- Также уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Приколотное, Изюм Харьковской области, Красное, Северск и Новогригоровка Донецкой Народной Республики, сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов
- Кроме того, в воздухе уничтожены две баллистические ракеты «Точка-У» в районах Перевальска Луганской Народной Республики и города Донецк, а также 30 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, города Херсон и населённого пункта Трудовое Запорожской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1960 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4934 танка и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3387 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5602 единицы специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Дарья ПинегинаОбществоВластьИнфраструктураБизнесМедицинаЭкономика Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым