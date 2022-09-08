Итоги дня: смерть Елизаветы II, открытие первого участка М-12, новый начальник ГИБДД Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 8 сентября:
- В возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет и правила больше 70 лет. Теперь британский трон по закону переходит ее сыну принцу Чарльзу. «Король и королева-консорт на ночь останутся в Балморале и вернутся в Лондон завтра», — сообщает Букингемский дворец о Чарльзе и Камилле. Национальный траур в Британии продлится 10 дней — до похорон Елизаветы.
- Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка из Казани, который ранил ровесника ножом в грудь. Инцидент произошел в Дербышках. Конфликт между юношами возник из-за того, что один из них приставал к сестре его одноклассницы. Потерпевший хотел поговорить с обидчиком, однако тот отказался. Позднее юноши встретились в школе около спортзала, в ходе разговора один из них достал из школьного рюкзака нож и нанес два удара в область грудной клетки. Нападавший пояснил полицейским, что нашел оружие на спортивной площадке.
- Начальником отдела ГИБДД УМВД России по Казани назначен подполковник полиции Эльнар Садриев. Сегодня его представили личному составу Госавтоинспекции.
- С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для россиян. Кроме того, глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, обращаясь к россиянам, заявил: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!».
- В августе этого года уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,51% (10 262 безработных). Таким образом, он остался на том же значении, что и в первые два летних месяца.
- Федеральная сеть фитнес-клубов DDX заключила долгосрочный договор аренды 1 425 кв. м, согласно которому полностью займет пятый этаж торгового объекта на Пушкина, 2, собственником которого является сеть «Золотое Яблоко», занимающая первый этаж. Теперь здание полностью заполнено арендаторами — в прошлом году в аренду структурам миллиардера Рыбакова были сданы площади под открытие смарт-офисов SOK. Они разместятся на втором, третьем и четвертом этажах комплекса.
- В аэропорту Казани в ходе таможенного контроля гражданин, прибывший из Турции, чтобы избежать административной ответственности за нарушение запретов при ввозе табачной продукции, устроил дебош, напал на сотрудника таможни и сломал ему руку. Против него возбудили уголовное дело
- Управляющая компания АО «Агропромышленный парк «Казань», лишившаяся в феврале этого года преференции на продление договора доверительного управления одноименным имущественным комплексом, вернула себе полномочия. Как стало известно «Реальному времени», МЗИО РТ заключило с УК новый 5-летний договор как с единственным участником электронного аукциона. Победителю удалось избежать конкурентной борьбы, так как заявок от других претендентов не поступило. По мнению участников рынка недвижимости, их могло отпугнуть требование о внесении задатка в 215 млн рублей.
- В районе казанского речного порта создадут жилья больше, чем предполагалось изначально. Власти столицы Татарстана внесли изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Портовой, Девятаева, Меховщиков, утвержденный год назад. Теперь вместо изначально запланированных пяти жилых комплексов там появятся шесть.
- В Татарстане общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2023 год прогнозируется в объеме 342,5 млрд рублей, на 2024 год — 366,3 млрд рублей, на 2025 год — 390,9 млрд рублей. Налог на прибыль в 2023 году составит 103,1 млрд рублей. Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Татарстана в 2023 году прогнозируется в сумме 116,8 млрд рублей.
- Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия ряда магистралей, в том числе и участка трассы М-12 Москва — Казань — он составляет 23 километра и соединит ЦКАД и Московское большое кольцо.
- После этого вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил спланировать развитие трассы М-12 «Москва — Казань» до Владивостока и предусмотреть ее связку с железными дорогами и морскими портами на Дальнем Востоке. Он отметил, что трасса М-12 получит выход на Корею, Монголию и Китай, а также предложил назвать трассу «Евразией»: «Если посмотреть по масштабности, мне кажется — «Россия», но «Россия» у нас уже есть… Один из вариантов может быть «Евразия».
- Как стало известно «Реальному времени», на «Зеленодольском хлебокомбинате» произошли кадровые перестановки. Вместо Елены Мартыновой новым генеральным директором предприятия стала директор «Зеленодольского хлебозавода №1» Татьяна Ипполитова. Стоит отметить, что это уже четвертая смена главы предприятия с июля прошлого года.
- Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) впервые в истории повысил базовую процентную ставку до 1,25%. Ставка по депозитам теперь составляет 0,75%, по краткосрочным кредитам банка — 1,5%.
- Ежегодный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» пройдет уже в этом месяце. Сегодня городские власти официально объявили дату, время и локацию — с 12 до 20 часов 17 и 18 сентября на площадке у Дворца земледельцев. Как выяснило «Реальное время», эти два дня фестиваля обойдутся городскому бюджету в 2,47 миллиона рублей, что в два раза меньше начальной цены контракта — 5,36 миллиона рублей.
- Здание Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, которое находится в Казани на ул. Николая Ершова, 31а, отремонтируют. Профинансируют работы из республиканского бюджета, выяснило «Реальное время». Выделить на ремонт готовы почти 8,5 миллиона рублей. Там планируют провести отделочные работы, в том числе уложить новую брусчатку. Ремонт пройдет и на кровле здания татарстанского Миндортранса.
- В России выявлен второй случай оспы обезьян. Заразился мужчина, вернувшийся из поездки по Европе. Его жизни ничего не угрожает. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медорганизацию инфекционного профиля. Лица, которые контактировали с ним, находятся под медицинским наблюдением.
- В Казани из-за аварийного состояния демонтировали самый большой фонтан, который находился на воде возле набережной озера Малый Кабан. Конструкцию весом 13 тонн сняли с воды с помощью крана.
- Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов вместе с шестью своими коллегами внес на рассмотрение нижней палатой парламента законопроект с правками в ФЗ «О парламентском контроле». Большую часть документа составляет переименование в законе «членов Совета Федерации» в «сенаторов Российской Федерации». История подобных правок начинается с изменений, внесенных в Конституцию в 2020 году, однако в самом Основном законе используются сразу оба термина.
Ключевые события 197-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали провокацию с целью подрыва итальянского журналиста Маттиа Сорби на мине в Херсонской области, чтобы обвинить РФ в его гибели. В Минобороны России сообщили, что военные обнаружили иностранца, оказали ему первую помощь и доставили в госпиталь.
- На Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в подразделениях ВСУ, составлявших основу ударной группировки, наступательных действий украинскими войсками не проводилось, сообщили в Минобороны.
- Также в результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооруженных Сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1 910 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4 863 танка и других боевых бронированных машин, 826 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 387 единиц специальной военной автомобильной техники.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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