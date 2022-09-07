Итоги дня: открытие военного госпиталя в Казани, в ЕС обсудят потолок цен на российский газ, Путин на ВЭФ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 7 сентября:
- Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов открыли Казанский военный госпиталь на 150 мест. Строительство завершено за 365 дней. Госпиталь расположен на ул. Рауиса Гареева, рядом с детскими республиканской и клинической больницами. Таким образом, в южной части Казани по Оренбургскому тракту создается медицинский кластер. Новый медцентр представляет собой ансамбль из трех сочлененных четырехэтажных зданий. В диагностическом корпусе с палатным блоком на 120 коек разместятся дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория с микробиологической группой, а также отделения: приемное, стоматологическое, лучевой диагностики, диагностическое, физиотерапевтическое. Госпиталь Минобороны в Казани начнет принимать пациентов в конце 2022 года.
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- Максим Платонов
- Россия в качестве ответной меры расширила санкционный список против Евросоюза, включив в него высшее военное руководство и других лиц, задействованных в поставках военной продукции на Украину. В ведомстве обратили внимание, что по линии Евросоюза и его отдельных стран-участниц идут поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму, которые используются для обстрелов гражданской инфраструктуры и критических объектов, что еще больше осложняет гуманитарную обстановку в зоне конфликта и подвергает опасности весь Европейский континент.
- «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства, в том числе 40 Ту-214, производящихся на Казанском авиазаводе имени Горбунова. О том, много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин выступил сегодня на пленарной сессии VII Восточного экономического форума — он прокомментировал специальную военную операцию на Украине, объявил о системном «перевооружении» гражданской авиации России, сообщил о стабилизации валютного и финансового рынка страны, а также заявил, что обсудит ограничение вывоза зерна с Украины с президентом Турции.
- Цена нефти марки Brent на торгах Лондонской биржи ICE опускалась ниже $90 за баррель. Это произошло впервые с 8 февраля. По состоянию на 16:17 стоимость Brent находилась на уровне $89,67 за баррель (-3,4%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI снижалась на 3,71%, до $83,66 за баррель.
- В Госдуму внесли проект закона об отнесении к запрещенной среди детей информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, — идеологии «чайлдфри». Авторами выступили депутаты Курултая Башкирии и двое депутатов Госдумы.
- В двух районах Татарстана произошли кадровые перестановки. Так, глава Черемшанского района Татарстана Фердинат Давлетшин покинул свой пост. Исполняющим обязанности назначен Рамиль Айбатов. А глава Рыбно-Слободского района Татарстана Ильдар Тазутдинов ушел в отставку по собственному желанию и переходит на работу в дирекцию ОЭЗ «Алабуга». Сейчас исполнение обязанностей руководителя районного исполкома возложено на экс-гендиректора чистопольского ООО «Квест» Радика Ислямова.
- ВТБ и казанский девелопер «СМУ-88» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о финансировании строительства нового микрорайона под Владивостоком для резидентов ТОР «Надеждинская». Отмечается, что общий объем инвестиций девелопера в строительство микрорайона оценивается в 16 млрд рублей.
- Также ВТБ откроет финансирование проектов от «Ак Барс Дом» на общую сумму до 26 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве в рамках ВЭФ-2022 подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор «АБД» Марат Шагитов.
- Запуск аппарата «Луна-25» перенесли на 2023 год, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов на полях Восточного экономического форума. Летом СМИ выяснили, что прибор, необходимый для мягкой посадки автоматической станции, признан не соответствующим требованиям технического задания по точности.
- Как выяснило «Реальное время», Кабмин Татарстана утвердил региональный проект по модернизации школьных систем образования в 2022—2026 годах. Координировать реализацию мероприятий будет Минобрнауки, а на них только в этом году потратят 3,8 миллиарда рублей. Проект будет реализовываться в рамках госпрограммы «Развитие образования», среди его задач — проведение капремонта в школах и т.д. Согласно целевым показателям программы, за 2022 год в Татарстане должны отремонтировать 67 школ, из которых в Казани размещены только три — это лицей №131, школа №173 и гимназия №18. К слову, все они уже были готовы к 1 сентября.
- Палата имущественных и земельных отношений Менделеевского района оспорила право собственности республики на землю под объектами завода удобрений «Аммоний». На спорном участке находится железнодорожный перегон станции Тихоново — станция Полянка, который принадлежит предприятию. Местные власти предоставили компании эту землю по договору аренды. В районной палате посчитали, что внесенная без законных оснований запись о праве собственности Татарстана на эту землю нарушает права муниципалитета, в том числе на контроль за использованием и распоряжением участком.
- Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила в среду предложения ЕК о преодолении энергетического кризиса в Евросоюз — среди них введение потолка цен на газ из России, поскольку цены на электричество стали «астрономическими» из-за «российских манипуляций на рынке и климатических причин». Еврокомиссия полагает, что решение может быть принято очень быстро — после согласования со странами ЕС, 13 из которых перестали получать топливо.
- Казанское МУП «Водоканал», которое уже полгода занимается ремонтом зловонного аварийного участка третьего Северного коллектора, готово потратить на услуги такси по перевозке своих сотрудников по городу 3,17 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Еще предприятие выделяет 1,5 миллиона рублей на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для обеспечения своих нужд.
- Власти Казани пока не приняли решение о начале отопительного сезона. Согласно постановлению правительства России, тепло должно поступать в дома, когда среднесуточная температура опускается до +8 градусов в течение пяти дней — в городе этот показатель, по данным на 6 сентября, равен + 14 градусам. Меж тем, в столице Татарстана завершаются ремонтные работы на тепловых сетях. Итоговые осенние опрессовки тепловодов запланированы на 8—9 сентября в Заречной части города, 13—14 сентября — в Центральной и Южной частях.
- Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане прошла массовая переоценка земель, по ее итогам кадастровая стоимость большинства объектов недвижимости значительно выросла — где-то на 1/3, где-то втрое, а где-то и того больше. С чем связана переоценка, с какого времени налог будет рассчитываться по-новому и какие земли, вопреки общей тенденции, подешевели — подробнее в нашем материале.
- Завтра президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги. Первый участок трассы М-12 Москва — Казань составит 23 километра и соединит ЦКАД и Московское большое кольцо.
- ГКУ «Главтатдортранс» объявило тендер на ремонт изношенных слоев и ликвидацию аварийной ямочности покрытия казанского моста «Миллениум» за 23,8 млн рублей. Уточняется, что протяженность ремонтируемого участка составит более 800 метров. Подрядчику необходимо отремонтировать проезжую часть моста и нанести разметку.
- В выходные в Татарстане ожидается потепление, но прогнозировать наступление бабьего лета пока рано, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. А похолодание в начале месяца связано с вторжением на территорию республики арктических восточных масс.
- Международная инвестиционно-финансовая группа PPF (ППФ) закрыла сделку по продаже своего бизнеса в РФ и вместе со своей дочерней компанией Home Credit покинула российский рынок. Контроль над банком перешел к группе российских частных инвесторов/
- Российский футбольный союз (РФС) наложил на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов. Это временное ограничение, которое снимут после того, как казанцы погасят задолженность перед агентом бывшего футболиста клуба Александра Ломовицкого.
Ключевые события 196-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак считает правильным провести голосование о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав России в День народного единства, 4 ноября: «День народного единства — это историческая дата, которая нас всех объединяет в пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий».
- В Минобороны заявили, что несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, Киев продолжал провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы — в течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодар. Всего выпущено 16 снарядов из районов населённых пунктов Ильинка и Марганец, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
- Министерство обороны России также сообщило, что в результате успешных наступательных действий в ДНР подразделениями российских вооруженных сил полностью освобождён от националистов населённый пункт Кодема.
- Также высокоточным оружием воздушного базирования в районе Кривого Рога Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники вооруженных сил Украины объёмом более 5,5 тысяч тонн. А высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» в районе Харькова. Уничтожено до 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 292 самолета, 152 вертолета, 1897 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4855 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники.
Дарья ПинегинаОбщество
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