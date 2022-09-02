Исследователи выявили перуанский вариант оспы обезьян

Исследователи перуанского Национального института здравоохранения (INS) выявили новый вариант оспы обезьян, характерный для этой южноамериканской республики, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Насьональ».



Это первый новый вариант оспы обезьян, который появился на южноамериканском континенте. Разновидность вируса получила код B.1.6 Международного научного комитета.

Сейчас специалисты изучают отличия воздействия этой мутации вируса по сравнению с оригинальным заболеванием.

Фото: realnoevremya.ru

26 августа сообщалось, что в мире за минувшую неделю выявили более 5,9 тысячи новых случаев заболевания оспой обезьян — это на 21% меньше, чем за предыдущие 7 дней.



В конце июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал, что ВОЗ не располагает данными об эффективности существующих вакцин против оспы обезьян. Он упомянул, что одну вакцину — MVA-BN — уже одобрили для применения в Канаде, Евросоюзе и США, сейчас для использования рассматривают еще две вакцины — LC16 и ACAM2000.



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Маргарита Головатенко