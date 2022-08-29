Итоги дня: Nokia покинет Россию, Михаил Афанасьев займет место в Совфеде, экс-директор НЧКЗ пойдет под суд
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 29 августа:
- Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia решил полностью покинуть Россию. Компания уйдет после того, как завершится юридическое закрытие сделки
- По данным источников «Реального времени», глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев займет место Ленара Сафина в Совете Федерации. Сам он эту информацию опровергает.
- В Татарстане завершили расследование уголовного дела против 51-летнего экс-гендиректора Набережночелнинского кранового завода Марса Тимербулатова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — 154 миллиона рублей. Причастность к совершению преступления он не признал.
- ПАО «КАМАЗ» впервые за 10 лет не опубликует отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие. Решение автопредприятие комментировать не стало.
- Казанские самозанятые, похоже, получили шанс в скором времени участвовать в торгах на право размещать временные нестационарные торговые объекты. До сих пор город ограничивал их в этом праве, ссылаясь на Положение об организации и проведении электронных аукционов, где был указан исчерпывающий перечень субъектов-участников. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане с завтрашнего дня начнет меняться погода — синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер. В начале сентября ожидается похолодание. Ночью температуры опустятся до +3..+8 градусов, днем 2 сентября не превысят +19 градусов.
- Вместе с этим в Татарстане в четвертый раз продлили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности лесов — она сохранится по 6 сентября. В связи с этим в республике вновь на 21 день вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта.
- «Татнефть» раскрыла окончательную стоимость сделки по выкупу активов у нефтесервисного «ТаграСа», подконтрольного Шафагату Тахаутдинову — 25,6 млрд рублей. Цена приобретения сопоставима с общей годовой выручкой этих компаний в 21,9 млрд рублей. Кроме того, «Татнефть» продала шинные активы 35,5 млрд рублей на условиях рассрочки платежа. Детали — в материале «Реального времени».
- В казанском ООО «Брабендер» — «дочке» немецкого Brabender GmbH&Co KG — назначен новый генеральный директор. Варвару Журавлеву на этом посту сменила Алла Родина.
- Основатель первого клуба электрокартинга в Татарстане Адель Муллахметов сообщил о планах запустить новый бизнес-проект в масштабах России. По его словам, на данный момент идут переговоры по реализации проекта с представителями пяти городов.
- Казанский суд продолжает разбираться в причинах огненной трагедии и жертвах «серого» рынка охранных услуг. В ночь на 10 ноября 2020 года в здании бывшего вертолетного завода заживо сгорели пять «гастарбайтеров» из Кукмора, охранявшие объект без официального трудоустройства. Экс-директор частного «Агентства безопасности» не признает вину в нарушении требований пожарной безопасности и охраны труда, а также афере с социальными выплатами. По данным Росгвардии, за 2 года в Татарстане 80 ЧОПов-нарушителей лишили лицензий. Детали — в материале «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании для мигрантов адаптационных центров в стран. Он предложил начать соответствующую работу в нескольких пилотных регионах.
- Умер бывший гендиректор ОАО «Камгэсэнергострой», заслуженный строитель Татарстана и почетный строитель России Александр Евдокимов. Гражданская панихида состоится 31 августа с 9.00 до 11.00 в ДК «Энергетик», а похороны пройдут на «Студенческом кладбище» в поселке ГЭС.
- В Казани с 13 по 19 января на ледовой арене «Дворца спорта» пройдет первый международный хоккейный турнир среди исламских стран. В нем примут участие мужские любительские команды ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Омана, объединенная команда Алжира, Египта, Ливана и Марокко, а также сборная Татарстана.
- В июле средний размер лимита по кредитным картам в Татарстане вырос на 4,9 по сравнению с июнем. Он составил 67 309 рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени»
- ФСБ сообщило, что в убийствн журналиста и политолога Дарьи Дугиной помимо Натальи Вовк был задействован и член украинской диверсионной группы Богдан Цыганенко. По данным службы, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля, покинул ее — за день до подрыва автомобиля, в котором ехала Дугина. ФСБ заявляет, что мужчина дал Вовк поддельные автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Он же помог ей собрать самодельное взрывное устройство.
Ключевые события 187-го дня специальной военной операции России на Украине:
- По данным Минобороны России, в результате ударов высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования «Восток» у Днепропетровска, а также складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в Херсонской области ликвидировано до 70 националистов и 14 единиц специальной автотехники.
- Высокоточным оружием наземного базирования в Днепропетровской области поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады терробороны, а также полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» и «Азов»* (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Уничтожено более 100 боевиков, 20 единиц военной техники и более 3 тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня.
- Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 53-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен» около Артёмовска (ДНР) уничтожено более 30 и ранено свыше 50-ти националистов. За сутки сбиты два самолета Су-25 ВСУ в Запорожской области и ДНР.
- За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ и 52 артиллерийских подразделения. Ликвидировано шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Российскими средствами ПВО сбито шесть беспилотников, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд РСЗО «Ольха» и «HIMARS», производства США.
- Минобороны России заявило, что киевский режим продолжает провокации в целях создания техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. 28 августа для нанесения удара по ее территории ВСУ применили беспилотник, который удалось сбить стрелковым оружием во время его приближения к зданию спец№1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы. Дрон упал на его крышу — серьезных разрушений и пострадавших нет.
- Минобороны России сообщило, что в контрбатарейной борьбе подавлены огневые средства ВСУ. Штатный технический персонал Запорожской атомной электростанции продолжает контролировать ее техническое состояние и бесперебойную работу. Радиационная обстановка в норме.
*признан Верховным судом РФ террористической организацией, запрещен в России, против бойцов нацбатальона в стране возбуждены уголовные дела
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Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан
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