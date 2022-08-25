Итоги дня: увеличение числа военных в России, новый технопарк Иннополиса, полное отключение Запорожской АЭС
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 25 августа:
- Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил страны в количестве 2 039 758 единиц. Из них 1 150 628 — военнослужащие. Правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны средств из бюджета.
- Двухлетний судебный процесс над экс-гендиректором и главным конструктором казанского ОКБ им. Симонова Александром Гомзиным завершился возвратом прокурору. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана, который усмотрел в тексте обвинения нарушения процессуальных норм. Подробнее — в материале «Реального времени».
- За выступление на Дне города и республики в Казани 16-летний российский певец Ваня Дмитриенко получит 1,44 миллиона рублей из муниципального бюджета. На главной сцене праздник он пробудет не менее 45 минут.
- Суд в Екатеринбурге избрал экс-меру города Евгению Ройзману, которого накануне задержали по уголовному делу о дискредитации ВС России, запрет определенных действий до 29 сентября. Ему нельзя посещать публичные мероприятия, покидать квартиру 23 часа 59 минут в сутки и выходить в интернет, получать и отправлять письма.
- В конце года в ОЭЗ «Иннополис» в эксплуатацию сдадут первую очередь промышленного парка «ИнноПарк». В нем смогут разместиться компании, ведущие научно-техническую, инновационную и высокотехнологичную производственную деятельность.
- В Татарстане представили нового начальника отдела МВД России по Пестречинскому району. Им стал полковник полиции Шамиль Фаткулин. До назначения он с 2019 года работал начальником оперативно-разыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите МВД по Татарстану.
- Фракция «Справедливая Россия — За правду» направила в правительство законопроект о признании Украины террористическим государством. По мнению ее председателя Сергея Миронова, спецоперация может перерасти в контртеррористическую операцию «со всеми вытекающими последствиями».
- Жаркая погода в Татарстане продержится до конца месяца — в выходные и в начале следующей недели прогнозируется до +34 градусов. В Гидрометцентре республики заявили, что в большинстве районов из-за жары и отсутствия «эффективных осадков» зафиксировано опасное агрометеорологическое явление — «атмосферная засуха».
- Июльское ЧП на лыжно-биатлонной трассе в казанском поселке Мирный обернулось возбуждением уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемых в нем пока нет.
- Госсовет Татарстана планирует выступить с новой законодательной инициативой по регулированию оборота строительного мусора, что не входит в сферу деятельности региональных операторов. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму России в октябре этого года.
- Татарстанские торговые центры добились в Верховном суде республики отмены начисления платы за вывоз мусора по нормативам. Однако исход тяжбы повлек множественные иски в арбитраже по взысканию долгов. Детали — в материале «Реального времени».
- «Сад рыбака» в Казани готовят ко 2-й очереди благоустройства и воссозданию фонтана с атлетом. Сейчас там завершается первый этап работ. Подробности — в материале «Реального времени».
- Девелоперская компания ГК «Новастрой» — новый собственник земли на ул. Николая Ершова, где ранее был знаменитый казанский ресторан «Акчарлак», — получила возможность построить здесь высотное жилье. Казгордума своим решением внесла изменения в Правила земплепользования и застройки, переведя участок в территориальную зону смешанной жилой и общественной застройки (ОЖ). Подробности — в материале «Реального времени».
- В центре Казани пустовавшие 20 лет участки на улице Островского начинает застраивать комплексом из семи 8-этажных домов компания «КамаСтройИнвест». Застройщик презентует проект как ЖК бизнес-класса «Кастура Таун», первые два дома которого планируется сдать в третьем квартале 2024 года. Как будут выглядеть новостройки снаружи и внутри, что потеряют и приобретут казанцы с их строительством и насколько уплотнится застройка «Суконки» — в материале «Реального времени».
- Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 61-летнего директора «ЗСК» о сокрытии более чем 24 млн рублей. По версии следствия, у предприятия по состоянию на 1 декабря 2020 года имелась просроченная задолженность по налогам и страховым взносам в размере 8,5 млн рублей. Налоговый орган заблокировал счета компании, но с декабря 2020-го по июнь 2021 года руководитель предприятия осуществлял расчеты с контрагентами напрямую.
Ключевые события 183-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что высокоточным оружием на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов ВСУ — по одному Су-27 и Су-24 уничтожены, еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Уничтожено до 30-ти националистов. В результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три украинских самолета.
- Высокоточным ударом в Николаевской области ликвидирован командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Уничтожено 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники.
- Прямым попаданием ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе, доложили в Минобороны России.
- В Хмельницкой области высокоточным оружием ликвидированы цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и РСЗО, в том числе зарубежных. В Запорожье поражены производственные цеха завода «Искра», где ремонтировались радиолокационные станции ПВО и контрбатарейной борьбы. Ликвидированы производственные корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт», где восстанавливалась авиационная техника ВСУ.
- За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ. Уничтожены четыре склада боеприпасов и хранилище топлива для военной техники в Николаевской области.
- В контрбатарейной борьбе подавлены два взвода РСЗО «Град» и три взвода гаубиц Д-30. Российскими средствами ПВО сбиты пять беспилотников, перехвачены 19 снарядов РСЗО «Химарс»
- По данным Минобороны России, ВСУ продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и Энергодара. Как сообщил «Энергоатом», ЗАЭС впервые в истории полностью отключили от энергосети Украины. Это стало следствием обстрелов.
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Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураПроисшествия Татарстан
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