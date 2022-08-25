При финансовой поддержке Сбербанка в Зеленодольске строится новый жилой комплекс

Отделение «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»** финансирует строительство уже третьего дома жилого комплекса «Акварели»* на сумму более 1 млрд рублей.

«Акварели» находится на проспекте Строителей при въезде в Зеленодольск в 20 минутах от Казани. Жилой комплекс с закрытой территорией, детскими площадками, своим парком, современной авторской архитектурой, дизайнерской отделкой холлов, удобными планировками, квартиры сдаются в чистовой отделке.



Покупатели квартир могут оформить договор на покупку и провести безопасную сделку с использованием эскроу-счета. После открытия эскроу-счета деньги покупателей будут задепонированы банком до завершения строительства.



Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Квартиры в новостройках, аккредитованных Сбербанком, пользуются повышенным спросом среди наших заемщиков. Строительство ЖК «Акварелиʺ ведется на основе проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Наши клиенты могут воспользоваться специальными ипотечными программами на выгодных условиях».

Альфия Шакаева, директор ООО «Игра Красок»:

«ЖК «Акварели» являет собой удивительно гармоничное сочетание насыщенной городской динамики и приватности семейной жизни. Просторные и невероятно светлые квартиры. Современные 18-этажные дома с возможностью планировать пространство квартиры согласно личным предпочтениям. Продуманные удобные планировки, возможность приобретения квартиры в чистовой отделке. Повышенный уровень безопасности для вас и ваших родных».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»