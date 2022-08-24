Итоги дня: задержание Евгения Ройзмана, IKEA планирует вернуться, тендерный скандал в КФУ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за cреду, 24 августа:
- Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). С начала 2022-го суд трижды штрафовал Ройзмана за аналогичные действия, но в рамках административных дел. Ему может грозить до трех лет лишения свободы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, уголовное дело завели из-за видео в YouTube-канале Ройзмана.
- Межведомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях одобрила 12 из 18 объектов строительства в Казани. Это жилой комплекс по ул. Сары Садыковой, офисное здание около ЦУМа, торгово-гостиничный центр по ул. Петербургской с подземным паркингом, проект трехэтажной гостиницы по ул. Гаяза Исхаки, здание по ул. Московской, 76, жилой комплекс возле Зилантова монастыря, проект офисного центра с подземным паркингом по ул. Право-Булачной и другие.
- В Татарстане за первые 7 месяцев 2022 года выдали автокредитов на общую сумму в 14,2 миллиарда рублей. Это на 42,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По объему выданных автокредитов Татарстан по итогам января — июля занял 5-е место в рейтинге 30 регионов-лидеров.
- По данным СМИ, шведская компания IKEA не ищет покупателя на бизнес в России — она намерена вернуться на российский рынок в течение двух лет. Ожидается, что склады и магазины останутся закрытыми до возвращения ретейлера в страну, заводы оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам.
- Казанский федеральный университет 9 лет заключал договоры на охрану без торгов, выяснили в антимонопольной службе. Первая и единственная закупка на предмет безопасности объектов вуза была проведена в конце 2013 года. Детали — в материале «Реального времени».
- Правительство России запустит новую программу по расселению аварийного жилья. По ней на снос или реконструкцию домов, непригодных для жизни, выделят 22,5 млрд рублей. Первыми средства получат девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме завершили работу по расселению из жилого фонда, признанного аварийным на начало 2017 года.
- Президент России Владимир Путин поручил единовременно выплатить по 10 тысяч рублей родителям учеников в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины. Они должны получить их не позднее 15 сентября.
- Свияжская предпринимательница, председатель ассоциации «Ленивый Торжок» Алина Семенова построит на острове-граде комплекс туристического обслуживания «Свияжская усадьба». Заведение появится на ул. Успенской, 6, в 50 метрах северо-западней руин Софийской церкви XVIII столетия и по соседству с самим комплексом исторической реконструкции. Подробности — в материале «Реального времени».
- Миллиардные иски «Иннополиса» к ПСО «Казань» из-за срыва строительства технопарка не единственные претензии особой экономической зоны к компании Равиля Зиганшина. В арбитраже рассматриваются еще два заявления ОЭЗ на общую сумму 503,5 млн рублей по вопросу строительства водопроводных и канализационных сетей в Иннополисе. Детали — в материале «Реального времени».
- В Казани 1 сентября обучение в школах начнут более 20 тысяч первоклассников. В школах откроют 25 психолого-педагогических классов. Планируется открытие 19 групп в детских садах для 133 детей с особенностями в развитии.
- ИП из Казани Станислав Иванов, оказавшийся в 2019 году единственным участником торгов на право аренды 26 га земли в Лаишевском районе под жилую застройку, до сих пор не может получить проект договора аренды. Бизнесмен жаловался на районную Палату имущественных и земельных отношений в УФАС, затем подал иск в суд. Арбитраж посчитал его доводы справедливыми, но лаишевские власти сопротивляются. За это время успел смениться руководитель Палаты, а само дело прошло две судебные инстанции. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Высокогорском районе Татарстана квадроцикл врезался в дерево — в результате погибли три человека, в том числе 17-летний подросток. По предварительным данным, 36-летний мужчина не справился с управлением. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
- Совет директоров АО «Казанькомпрессормаш» принял решение о создании филиала компании в Санкт-Петербурге. Его возглавил заместитель главного управляющего директора «ГМС Компрессоры» Денис Пашинкин.
- YouTube заблокировал аккаунт КАМАЗа. Как пояснили на челнинском предприятии, удален аккаунт в Google, с которого велся канал на видеохостинге. Сам канал пока доступен к просмотру, что с ним будет дальше — неизвестно, уточнили на КАМАЗе.
- В Казани под суд пойдут четверо местных жителей, обвиняемых в вымогательстве. По версии следствия, они организовали несанкционированную автостоянку возле домов №71 и 71а на улице Маршала Чуйкова в марте 2018 года и требовали у жителей близлежащих домов от 50 до 70 рублей за ночную парковку вплоть до марта 2022-го.
- Президент США Джо Байден заявил о выделении Украине военной помощи на $2,98 миллиарда. Это самый крупный пакет помощи на сегодняшний день, в него войдут оружие и снаряжение. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Казани 17-летнего подростка Рассула Халикова, которого искали с 18 августа, нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Обстоятельства смерти пока неизвестны.
- В среду в 18:33 от очевидцев поступило сообщение, что в реке Мензеля в Мензелинском районе Татарстана в перевернутом состоянии находится гидроплан, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану. Очевидцы, которые проплывали мимо на лодке, сняли с перевернувшегося самолета двух человек — пилота и пассажира. Они не пострадали, их доставили на берег. По предварительной информации, пилот не справился с управлением при приземлении на воду, поэтому транспорт перевернулся. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку.
Ключевые события 182-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что темпы наступления в ходе спецоперации замедляются осознанно. «Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины — пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан», — указал он.
- Минобороны России сообщило, что ударами оперативно-тактической авиации ВКС России у Артемовска уничтожено свыше 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие самовольно оставили позиции и ушли в неизвестном направлении.
- В Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ — ликвидировано более 80 националистов и шесть автомобилей. В районе Константиновки (ДНР) поражен пункт временный дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ — уничтожено около 80 националистов и 8 единиц военной техники.
- По данным Минобороны России, за сутки поражено семь пунктов управления, в том числе 66-й механизированной бригады, 15-го реактивного артиллерийского полка, 102-й бригады терробороны и 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Ликвидировано пять складов с боеприпасами и объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ в Запорожской области.
- В контрбатарейной борьбе поражены реактивная артиллерийская батарея систем залпового огня «Ураган» в ДНР, взвод РСЗО «Смерч» в Харьковской области. Подавлены четыре взвода РСЗО «Град» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в ДНР.
- Российскими средствами ПВО за сутки сбито семь украинских беспилотников. У Каменки Харьковской области перехвачены два украинских снаряда реактивной системы залпового огня.
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Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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