Следком Татарстана проверит информацию об инфекционном заболевании 8-летнего мальчика после ужина в кафе

Следственные органы СКР по Татарстану организовали доследственную проверку информации СМИ о заболевании гепатитом 8-летнего мальчика из поселка Васильево Зеленодольского района после посещения кафе. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Как рассказала мама ребенка в видеоролике, опубликованном в telegram-канале Mash Iptash, в прошлую пятницу она со своим сыном отправилась в кафе, где заказала себе пиццу, хачапури и «Карбонару», а ребенку — манты и морс. Несмотря на «странный вкус» у пасты, она все равно угостила ею сына. Уже ночью им обоим стало плохо, но в больницу они поехали только в воскресенье.

По словам матери, врачи обнаружили при обследовании ребенка сразу несколько заболеваний: COVID-19, кишечную инфекцию и гепатит А. Последний передается только через грязные руки на кухне, вследствие чего она обвинила в распространении инфекции кафе. Место, где они ужинали, — васильевский филиал «Эклера».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентябре 2021 года в Управление Роспотребнадзора по Татарстану поступило 20 экстренных обращений о случаях кишечной инфекции, а все заболевшие побывали в кафе «Эклер» по адресу ул. Кремлевская, 19 в Казани. Сальмонеллу нашли у повара и официанта. Их отстранили от работы.

Все пострадавшие ели яйцо пашот, круассаны со слабосоленым лососем, брускетты с лососем и беконом. После извещений Роспотребнадзор отобрал в кафе пробы и выяснил: в соусе собственного приготовления яйца пашот и в слабосоленом лососе были сальмонеллы энтеритидис, в слабосоленом лососе, салате микст, яйце пашот — бактерии группы кишечной палочки. Их также нашли в семи из 10 смывов с оборудования, посуды и спецодежды повара, который готовил блюда.

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Максим Кокунин