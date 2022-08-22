Итоги дня: повышение зарплат чиновников Татарстана, раскрытие убийства Дарьи Дугиной, Tat Cult Fest состоится
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 22 августа:
- Пятый фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest в Казани состоится, хотя имелись опасения, что он может сорваться. В этом году мероприятие меняет площадку — оно пройдет не в казанском Кремле, а внутри и вокруг Национальной библиотеки Татарстана 30 августа 2022 года.
- ФСБ сообщило о раскрытии убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной, заявив, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, которая вместе с 12-летней дочерью приехала в Россию 23 июля и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, чтобы собирать информацию о ее образе жизни.
- ПАО «Лукойл» приобрел 100% акций футбольного клуба «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». В связи с этим президент, член и председатель совета директоров столичного клуба Леонид Федун слагает свои полномочия — он больше не будет участвовать в управлении им.
- Заместителем министра экономики Татарстана стала Гузель Насибуллина. До назначения она работала в ведомстве начальником отдела проектной деятельности и координации реализации национальных проектов.
- В Татарстане с 1 января 2023 года увеличатся субсидии на проезд и покупку лекарств, а также другие ежемесячные выплаты. На обеспечение питанием учеников и студентов государственных и муниципальных школ и сузов ежедневно будет выдаваться 8,8 рубля вместо 8,3 рубля.
- Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» начинает работать как туроператор. Это второй после Елабужского государственного музея-заповедника музей в республике, озаботившийся получением этого статуса — в Свияжске объясняют, что развивать туристическое направление работы здесь решили, потому что в Татарстане в последние годы постоянно растет спрос на организованные туры. Причем не только в Свияжск, но и по соседству с ним.
- В разрабатываемый проект планировки и проект межевания территории казанского парка «Манзара» внесут корректировки в связи со строительством Соборной мечети на месте «Кырлая». Изначально пешеходные связи разработали с учетом размещения парка аттракционов, поэтому сейчас их нужно перестроить.
- В Казани в День республики и города продлят работу наземного общественного транспорта, метро будет работать в усиленном режиме. После праздничного салюта организуют подачу «спецавтобусов». Муниципальные парковки будут работать бесплатно.
- Хедлайнером Дня города и республики в Казани станет группа Uma2rman. На сцене также выступят Филюс Кагиров и молодой исполнитель Ваня Дмитриенко. Праздничный концерт у Центра семьи «Казан» начнется в 17.00 и продлится до 22.00.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал руководство Минпромторга РТ активнее искать партнеров для локализации импортозамещающих производств резинотехнических изделий для грузовых автомобилей КАМАЗ. В настоящее время завод испытывает острый дефицит манжетов конструкций и уплотнителей стекол.
- «Я за искусственный интеллект, но лишь бы как в анекдоте не получилось», — строго предупредил Рустам Минниханов «цифровых атташе» из Иннополиса на сегодняшнем заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», потребовав реальных результатов в области ИИ. В назидание президент Татарстана рассказал анекдот о яде для грызунов, дав понять, что технологии искусственного интеллекта нельзя превращать в фарс. Подробности — в материале «Реального времени».
- Вахитовский суд Казани приговорил к 6,5 года колонии общего режима челнинского бизнесмена Марата Исламова. Он признан виновным в двух эпизодах мошенничества с уводом акций компаний, которыми руководил, — «ФК «Дорстройинвест» и ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат», а также в покушении на хищение 26 млн рублей в качестве оплаты услуг юриста Павла Попова.
- Выставочный центр «Казанская ярмарка» пытается отсудить у налоговой службы часть заработанных средств, сэкономленных путем включения в цепочку договорных отношений «технических» фирм. Подробнее о схеме, которую компания, по версии ФНС, применила для ухода от налогов, цепочках посредников при проведении мероприятий и выставок за госсчет и перспективах выставочного центра остаться при «сэкономленных» деньгах — в материале «Реального времени».
- В Казани сети магазинов строительных материалов «Колорит» сменился учредитель — вместо руководителя и владельца компании Айрата Гайнуллина в статусе собственника теперь указан его заместитель Руслан Шакиров. Гайнуллин подтвердил информацию, но подчеркнул, что речи о продаже бизнеса не идет. Детали — в материале «Реального времени».
- В Татарстане повысят размер ежемесячного денежного вознаграждения глав муниципальных образований, их заместителей и депутатов. Также в республике проиндексируют размеры месячных окладов руководителей, специалистов и служащих государственных бюджетных учреждений.
- Государственный долг США превысил $30 триллионов. Это произошло из-за неконтролируемого роста заимствований, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время встречи с высокими представителями стран АСЕАН, курирующими вопросы безопасности.
Ключевые события 180-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России доложило об уничтожении высокоточным оружием пункта управления 102-й бригады территориальной обороны в Запорожской области. Ликвидировано до 30 националистов и 14 единиц военной техники.
- Сосредоточенным огневым ударом по боевым позициям 28-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области уничтожено свыше 50 националистов, семь единиц бронетанковой и специальной автотехники. Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады, 101-й и 112-й бригады терробороны ликвидировано до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей.
- По данным Минобороны России, за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. В Харьковской области, ликвидирована радиолокационная станция наведения украинского ЗРК С-300, а в ДНР — пусковая установка ЗРК «Бук-М1» и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.
- В контрбатарейной борьбе подавлены два взвода РСЗО «Град», три взвода орудий «Гиацинт-Б» и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Харьковской области. Российскими средствами ПВО сбиты пять украинских беспилотников, в воздухе уничтожено 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов «Хаймарс» в Херсонской области.
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Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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