Международный строительный чемпионат в Казани объединят с конференцией MES-2022

Проведение Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства в Казани совпало с XIV Международной научно-практической конференцией MES-2022 «Современные инженерные системы. Архитектура здоровья». В связи с этим их решено провести на одной площадке — в «Казань Экспо», выяснило «Реальное время».

По задумке, это позволит расширить возможности каждого форума и поспособствует эффективному обмену опытом экспертов и участников. Мероприятия пройдут с 5 по 8 октября.

Фото: realnoevremya.ru

На организацию и проведение XIV Международной научно-практической конференции MES-2022 из бюджета Татарстана выделят 8,65 миллиона рублей. За эту сумму исполнитель должен предоставить помещение, мебель и услуги синхронного перевода, найти спикеров, обеспечить транспортное передвижение, проживание участников и культурную программу, организовать регистрацию и питание.

Непосредственно сама конференция запланирована на 7 октября. За день до этого пройдет застройка и монтаж необходимой аппаратуры и тому подобного, а следующий день после мероприятия отводится на его демонтаж.

К проведению мероприятия привлекут 30 волонтеров. Им нельзя наносить красную помаду, яркие румяна, не допускаются наращенные ресницы и яркие брови. У девушек должны быть ухоженные руки, маникюр без покрытия, или nude, french либо прозрачное покрытие. Им не рекомендуется использовать сильные ароматы — духи требуется наносить за 30 минут до выхода из дома на пульсирующие зоны.

Что касается Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства, то на него приедет около 1 тысячи гостей и участников. Его учредили в феврале 2020 года. Первый раз мероприятие прошло в Сочи в апреле 2021-го.



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Елизавета Пуншева