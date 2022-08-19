Итоги дня: М-12 запустят с опережением, проблемные школы Татарстана, Путин и Макрон возобновили разговор
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 19 августа:
- В Татарстане прошло выездное совещание по вопросам строительства трассы М-12 под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Дорожно-строительные работы идут полным ходом, чтобы «в 2023 году запустить основной ход участка от Москвы до Казани». «В этом году мы должны около 100 км запустить в эксплуатацию с опережением на 1 год, — сообщил Хуснуллин. Подробнее — в материале «Реального времени».
- На строительство трассы Москва — Екатеринбург выделили 260 миллиардов рублей, сообщил Марат Хуснуллин. «Несмотря на сложную экономическую ситуацию, такое решение принято, деньги мы получим, деньгами будем обеспечены», — заявил он.
- В Казани завершила работу комиссия Генпрокуратуры, которая на протяжении двух недель изучала, как осуществляется в Татарстане надзор за исполнением законодательства о борьбе с коррупцией. Итоги проверки пока не оглашаются, однако в правоохранительных кругах прошел слух, что в ближайшее время свои посты могут оставить 61-летний начальник профильного антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Ринат Латыпов и еще двое подчиненных Илдуса Нафикова.
- Победителем конкурса на строительство моста через Каму, который входит в состав федеральной трассы М-12, стала российская Группа компаний «Дороги и мосты» («ДиМ»). Стоимость контракта — 23,8 млрд рублей. Срок сдачи — конец 2024 года.
- В Татарстане 11 учебных заведений Татарстана вошли в антирейтинг комиссии по делам несовершеннолетних. Особо глава МВД по РТ Артем Хохорин выделил казанскую многопрофильную полилингвальную гимназию №180. По его словам, ее руководство скрывало деятельность группы учеников «Яна» антиобщественной направленности и проблему пропаганды нетрадиционного ислама среди учащихся.
- За 5 лет в Татарстане построена 41 школа. Еще 11 собираются ввести в эксплуатацию в этом году. Уже 1 сентября первых учеников примут девять новых школ.
- С 2019 года в реализацию национальных проектов в сфере образования в Татарстане вложено около 40 млрд рублей, из которых 10,5 млрд — из бюджета республики. В новом учебном году на нее направят 9,5 млрд рублей.
- В Казани возобновляется строительство многофункционального торгового центра в жилом комплексе «АртСити». Его приостановили в феврале, вскоре после запуска. Как пояснили в компании UD Group, проект все это время был в стадии «актуализация концепции». Подробности — в материале «Реального времени».
- В казанском «Салават купере» на ребенка упал металлический тренажер. Прокуратура Казани организовала проверку информации об этом инциденте. Она оценит соблюдение уполномоченными лицами требований законодательства об обеспечении безопасности игровых площадок, в том числе правил эксплуатации детского игрового оборудования.
- Сеть продуктовых дискаунтеров «Находка», при заявленных планах запускать по три точки в месяц, в июле открыла в Казани сразу четыре новых магазина. Ретейлер с татарстанскими корнями, чей первый магазин заработал в Альметьевске в 2015 году, сегодня присутствует уже в десяти регионах, помимо Татарстана это сопредельные с ним территории. Сеть принадлежит компании «Табыш», учредителем которой значится предприниматель из Тукаевского района Николай Алексеев. Подробности — в материале «Реального времени».
- Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решения судов первой и апелляционной инстанций по иску московского ООО «УСТ-офисная недвижимость» к ЗАО «Гольф Казан» из Верхнеуслонского района Татарстана. Столичная компания требовала взыскать с гольф-клуба, который известен как один из активов главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, 315,2 миллиона рублей задолженности и обратить взыскание на заложенное имущество. Детали — в материале «Реального времени».
- Приволжский райсуд Казани заменил реальный арест домашним обвиняемому в посредничестве 25 взяткам бывшему сотрудника ГИБДД Ильнуру Сиразетдинову. Его освободили из-под стражи в зале суда.
- В Татарстане не планируют вновь вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от коронавируса. «Пока на сегодня такой необходимости нет», — уверяет заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
- Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретились в Сочи. В октябре страны отметят 30-летие установления дипломатических отношений. Путин сообщил, что министерства обороны двух государств вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные учения в рамках ОДКБ.
- Также Владимир Путин созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном впервые за почти 3 месяца. Они обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины, в том числе систематические обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС. Президент России рассказал коллеге о реализации «подписанной 22 июля в Стамбуле «пакетной» сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки». Он указал на сохраняющиеся в этом направлении препятствия.
Ключевые события 177-го дня специальной военной операции России на Украине:
- По данным Минобороны России, 14 августа в результате наступательных действий союзных сил в Харьковской области разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ. «Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций и оставили данный населенный пункт», — утверждают в ведомстве.
- Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов»* (признан ВС РФ террористической организацией, запрещен в России) у Николаевки и «Айдар» — около Соледара. Уничтожено более 50 националистов и 12 единиц военной техники.
- В Запорожской области поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ. Ликвидировано свыше 15 единиц бронетанковой и автотехники.
- За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады у Артемовска (ДНР). Ликвидировано четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Херсонской и Харьковской областях, а также гаубица М777 производства США в Запорожской области.
- В контрбатарейной борьбе подавлены два взвода РСЗО «Смерч» и взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» у Дзержинска. Поражены два взвода РСЗО «Град» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.
- Российскими средствами ПВО сбито еще 13 украинских беспилотников. Перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У», 12 снарядов РСЗО «Хаймарс» в Херсонской области, две противорадиолокационные ракеты производства США в ЛНР.
*признан Верховным судом РФ террористической организацией, запрещен в России, против бойцов нацбатальона в стране возбуждены уголовные дела
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Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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