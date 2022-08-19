ФСБ предложила признавать иноагентом за передачу данных о перевозке военных

Фото: wikimedia.org / Андрей Стенин

ФСБ России подготовила проект приказа, в соответствии с которым за намеренную передачу за рубеж данных о передвижениях российских войск можно обрести статус иностранного агента.



Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных актов, перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые могут использоваться против безопасности России, расширили данными о «перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения» подразделений российской армии и силовых ведомств.

— В связи с принятием указанного федерального закона требуется утвердить новый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, — сказано в пояснительной записке к проекту.

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Маргарита Головатенко