Итоги дня: угроза провокации на Запорожской АЭС, арест «смотрящего» по Казани, обновление местности у речпорта
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 18 августа:
- В Татарстане досрочно завершилось строительство Казанского военного госпиталя на 150 мест. Внутри еще кипят заключительные строительные работы, но сам госпиталь готов к приему военнослужащих. Ожидается, что на торжественную церемонию вручения ключей 30 августа приедет министр обороны России Сергей Шойгу. Подробности — в материале «Реального времени».
- Власти Казани утвердили новые правила для уличных артистов. Теперь предельное количество выступающих на площадках размером свыше 7 кв. м — не более 20 человек, тогда как первоначально разрешалось участие «более 10 человек». Артистам предписано «лично находиться на месте проведения уличного выступления согласно заявлению».
- Сроки реализации проекта по строительству нового детского парка на территории парка Победы в Казани не определены. Все будет зависеть от общественных обсуждений. Большую часть отведенной для парка площади не тронут. «Будет такой парк для прогулок, в котором, в общем-то, по большому счету, ничего придумывать и делать не надо», — рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
- Суд арестовал «смотрящего» по Казани Вадима Липского — он пробудет под стражей до 1 октября. Источники «Реального времени» сообщают, в оперативных базах силовиков этот человек якобы числится как один из лидеров преступной среды. Он подозревается в вымогательстве и похищении человека.
- Первым заместителем министра экономики — директором Департамента развития предпринимательства и конкуренции Татарстана назначен Айрат Шамсиев. На этом посту он сменил Рустема Сибгатуллина, который возглавил филиал «Центра по обеспечению деятельности Казначейства» в Казани.
- В Казани может появиться еще одна набережная — власти презентовали проект комплексного развития территории на улице Портовой площадью 287 га. Там появится 1,5 млн кв. метров жилья и 1,3 млн «квадратов» административных и коммерческих помещений. Площадь озеленения и благоустроенных общественных пространств займет 72 га.
- В Татарстане на строительство первого этапа участка обхода Нижнекамска и Набережных Челнов готовы потратить 6 миллиардов рублей. Эти средства вложат в работы на участке км 0 — км 26+800 — этап 1.1 Автомобильная дорога (Правый берег).
- Правительство России решило бессрочно продлить программу льготного кредитования «Сельская ипотека». Она стартовала в 2020 году. По ней граждане могут оформить кредит под ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке.
- «Несчастливый» тендер на работы от Новониколаевского до Осиново обеспечит пробки на Северном обходе Казани до конца 2023 года. Протяженность регулярно возникающего затора практически равна протяженности ремонтируемого участка М-7. Об организации работ подрядчиками «Волго-Вятскуправтодора» и причинах, по которым дорогу ремонтируют со скоростью 20 метров в день — в материале «Реального времени» из цикла о дорожных пробках на въездах в Казань.
- В Казани в отношении Минкульта Татарстана и организатора показов спектакля «Ходжа Насреддин» в постановке известного режиссера Тимура Бекмамбетова завели антимонопольное дело. Инспекторы проверили выделение еще 25 субсидий различным творческим объединениям и фондам на покрытие затрат на сумму более 1,2 млрд рублей. Детали — в материале «Реального времени».
- «Поющий» фонтан в казанском парке им. Горького остается отключенным, доступ к нему по-прежнему ограничен. Решение о запуске примут после завершения разбирательства совместно с правоохранительными органами. Когда именно это произойдет — неизвестно.
- В Татарстане продолжается прием заявок на третий Международный телевизионный конкурс художественного слова «Taтaр сүзе», организованный комиссией при президенте республики по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, телерадиокомпанией «Татарстан — Новый век». Подробности — в материале «Реального времени».
- В школах Казани не хватает учителей русского языка, математики и физики. Проблема наблюдается в течение последних трех лет. Нехватка педагогических кадров есть и в детских садах города.
Ключевые события 176-го дня специальной военной операции России на Украине:
- «По мнению Министерства обороны, украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции, и тем самым сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию», — сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС страны генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.
- В Минобороны России предупредили, что «при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов, в случае нештатной ситуации, произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров». А это приведет к массовой миграции населения. ЧС «будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе».
- В районах Белая Криница и Великое Артаково ликвидировано более 80 националистов, свыше 50 ранены. Высокоточным оружием наземного базирования поражен пункт временного базирования иностранных наемников в Харькове — уничтожено более 90 боевиков.
- Ударом армейской авиации ВКС России по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожено около 60 националистов и восемь единиц специальной автотехники в Николаевской области. Ударами по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР ликвидированы свыше 250 националистов.
- По данным Минобороны России, за сутки поражено пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады у Артемовска и 46-й аэромобильной бригады в Херсонской области. Ликвидировано три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
- Российскими средствами ПВО за сутки уничтожено десять украинских беспилотников. В Харьковской области в воздухе сбито три снаряда реактивной системы залпового огня.
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Татьяна ДеминаОбществоИнфраструктураОбразованиеПроисшествияНедвижимостьЭкономика Татарстан
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