В Казани пройдет чемпионат России по карате

Фото: Максим Платонов (архив)

Осенью в Казани проведут чемпионат России по карате, выяснило «Реальное время». На его организацию и проведение потратят 7,8 миллиона рублей из бюджета Татарстана.

Чемпионат пройдет с 8 по 12 сентября. В первый день проведут торжественную церемонию со световым шоу, выступлением хореографического коллектива с современными танцами, а также инструментального коллектива и певцов, которые являются лауреатами республиканских фестивалей и конкурсов народного творчества. Они должны спеть о единстве народов России.

Предварительные соревнования и финальные бои будут транслироваться в интернете и на телевидении. Награждать чемпионов будут как в личном, так и в командном зачете. Вручать планируют металлические кубки золотого цвета и букеты цветов.

Фото: Ринат Назметдинов

На чемпионате ожидаются почетные гости, для которых организуют торжественный прием со «здоровым питанием». Кормить их будут эчпочмаками, десертом Анны Павловой, судаком в кляре и так далее.

Напомним, весной в Казани прошли крупнейшие в России соревнования по карате «Кубок Ак Барс». В нем принимали участие 1,8 тысячи спортсменов из 42 регионов России. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

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Татьяна Демина