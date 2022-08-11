Итоги дня: МРОТ хотят удвоить, Эстония закрывается от россиян с «шенгеном», Казань строит борт главе ФСБ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 11 августа:
- Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в России до 30 тысяч рублей в месяц. Такую сумму они предлагают установить с 1 января 2023 года. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Рервый борт Ту-214, с которого возобновляется серийное производство в Казани, сдадут в VIP-компоновке — скорее всего, специально для первых лиц ФСБ России. Передача «летающего штаба» для Александра Бортникова назначена на конец 2023 года. Наряду с этим казанский авиазавод готовится выпустить сразу две пассажирские «тушки» на 180—190 мест. Подробности — в материале «Реального времени».
- Конкурсный управляющий ЗАО «НК Руснефтехим» — бывшего бенефициара «БТА-Казань» (ныне «Тимер») — пытается продать требования к совладельцам банка, включая наследников трагически погибшего Сергея Шекланова, всего за 320 млн рублей. Еще год назад компания-банкрот пыталась взыскать с них 4,5 млрд рублей. Детали — в материале «Реального времени».
- Движение транспорта на участке Большого Казанского кольца по ул.Меховщиков в столице Татарстана запустят в тестовом режиме в сентябре. Все работы на новом участке дороги протяженностью 1,7 км ведутся по графику, завершить их планируют к концу августа.
- Глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться с проблемой обеспечения лекарствами тяжелобольных татарстанцев после того, как они пожаловались ему на сложности в получении медикаментов, входящих в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. По их словам, в Минздраве Татарстана выдают препараты с опозданием, ссылаясь на отсутствие финансирования. Нуждающиеся вынуждены покупать лекарства за свой счет.
- Прокурором Алексеевского района Татарстана назначен советник юстиции Фаргат Шайхаттаров. На этом посту он сменил Павла Абрамова, который занял должность Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях республики.
- Эстонские власти с 18 августа закроют въезд в страну россиянам, имеющим шенгенскую виз. Это не касается сотрудников дипломатических представительств России в Эстонии и членов их семей, а также лиц, которые занимаются международными перевозками или имеющих право свободного передвижения по законам Евросоюза.
- Заместителем гендиректора КАМАЗа по безопасности назначен экс-начальник УФСБ по Татарстан в Набережных Челнах Сирень Галиакберов. На этом посту он сменил Ильдара Шамилова, которые накануне возглавил профком предприятия.
- В Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года объемы продаж алкогольной продукции выросли на 6% по сравнению с январем-июнем прошлого года — до 2,75 млн дал. Показатели оказались рекордными за последние 9 лет, что объясняется сокращением продаж алкоголя за предыдущие годы.
- В Казгордуме решили обратиться в Госсовет Татарстана с просьбой не принимать поправки в федеральный закон о рекламе, который предусматривает создание единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений.
- В Казани утвердили проект планировки территории под строительство новой дороги в Приволжском районе. Дорога пройдет по улицам Уныш и Рауиса Гареева, начнется на перекрестке с улицей Баки Урманче и закончится на перекрестке с улицей Братьев Батталовых.
- Заслуженный артист Татарстана и Башкирии Элвин Грей объявил о завершении карьеры в республиках. Певец планирует переехать в Москву и выпускать песни только на русском языке.
- В ЕГРН внесены сведения о границе между Татарстаном и Оренбургской областью — ее протяженность 195 км. В результате уточнения данных территория республики немного увеличилась.
- На Спасскую башню Казанского кремля вернули звезду после реставрации. Также на ней открыли ярус с часами. Работы на объекте продолжаются.
- Казанское научно-производственное предприятие «ГКС» подало иск к нефтегазодобывающему предприятию «Норд Империал» группы компаний Imperial Energy (входит в индийскую государственную корпорации ONGC Videsh Limited (OVL)). Сумма требований — 1,1 млрд рублей, которые казанцам задолжали по договору подряда от 13 июня 2017 года.
- Снижение цен на кабельную продукцию в России вызвано переизбытком материала на внутреннем рынке и падением стоимости меди на Лондонской бирже, рассказал директор по развитию АО «Диас» Константин Грязев. По его словам, такая происходит впервые за несколько лет.
- Советский районный суд Казани продлил запрета определенных действий экс-гендиректору МУП «Метроэлектротранс» Асфану Галявову до 15 октября. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Ключевые события 169-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что в результате наступательных боевых действий союзных сил на Артемовском и Авдеевском направлениях уничтожено более половины личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ. «Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций», — добавили в ведомстве.
- За сутки поражены 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ и восемь складов боеприпасов. Также уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения у Харькова и локатор наведения ЗРК С-300 около Краматорска.
- В контрбатарейной борьбе подавлены три взвода РСЗО «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях. Российский истребители сбили украинский вертолет Ми-24 в Днепропетровской области.
- Средствами ПВО России за сутки ликвидировано семь беспилотников ВСУ. В воздухе около Лисичанск перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня.
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Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураБизнесПроисшествияПромышленностьМашиностроениеКультура Татарстан
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