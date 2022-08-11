Бастрыкин поручил разобраться с проблемой обеспечения лекарствами тяжелобольных татарстанцев

Жители Татарстана пожаловались главе Следкома Александру Бастрыкину на сложности в получении медикаментов, входящих в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С учетом диагнозов прием таких препаратов нужно осуществлять в строгом соответствии с графиком. Однако должностные лица Минздрава Татарстана выдают препараты с опозданием, ссылаясь на отсутствие финансирования. Нуждающиеся вынуждены покупать его за свой счет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Одна из заявительниц из Татарстана обратилась к Бастрыкину с просьбой выступить с инициативой о сокращении сроков регистрации препаратов на территории России.

Еще одна жительница республики рассказала главе СК России, что ее 14-летняя дочь нуждается в пожизненной заместительной терапии. Но изначально Минздрав Татарстана отказал в предоставлении необходимого препарата, после чего женщина вынуждена была обратиться в суд, который принял ее сторону. Однако решение суда не исполнялось полгода, и до сих пор ребенку не предоставляют необходимые расходные материалы.

Двое граждан, страдающих орфанным заболеванием, пожаловались, что также не обеспечиваются необходимыми лекарствами, несмотря на наличие решения суда.

По данному факту следственные органы Следственного комитета по Татарстану возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и «Неисполнение решения суда» (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить подробный отчет о рассмотрении обращений граждан по данной проблематике, а также о ходе расследования уголовного дела.

На прошлой неделе активисты из татарстанского поселка Тарловка обратились к Бастрыкину. По их мнению, представители местной власти способствовали незаконному присвоению части береговой полосы поселка. Председатель СК поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить об обстоятельствах произошедшего и провести процессуальную проверку по данному факту.

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Татьяна Леухина