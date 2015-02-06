Twitter в четвертом квартале 2014 года сократил чистый убыток в 4 раза

Компания Twitter, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, сократила чистый убыток в четвертом квартале 2014 года примерно в 4 раза. Выручка Twitter в минувшем квартале подскочила до $479,1 млн по сравнению с $242,7 млн за тот же период прошлого года.

Чистый убыток в октябре-декабре 2014 года составил $125,4 млн, по сравнению с $511,5 млн за аналогичный период 2013 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом прирост активных пользователей составил 4 млн человек, или 1,4%, тогда как за предыдущий квартал рост составлял 4,7%. Общее число польователей на конец 2014 года составляло 288 млн человек.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Twitter и Google договорились об индексации твиттов в поисковике, что позволит находить сообщения пользователей сети микроблогов.