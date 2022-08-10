Итоги дня: новые проекты ТОСЭР Татарстана, россиян могут оставить без «шенгена», двойная маркировка пива
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 10 августа:
- На ТОСЭР «Набережные Челны», «Зеленодольск» и «Чистополь» появятся пять новых производств. Так, в автограде ООО «Смартмодуль» организует производство модульных зданий из легких металлических конструкций мощностью 1,8 тысячи штук в год, ООО «Лунга» — производство алюминиевых опор освещения, световых комплексов и светодиодных светильников. Также там построят завод по производству обсадных труб для нефтегазовой отрасли России. В Чистополе ООО «Тандем» займется производством готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня, а в Зеленодольске ООО «Энергоинновации» запустит производство электротехнических шкафов из SMC-пластика и распределительных устройств 0,4 кВ.
- Пассажиров «Татфлота», которые в 14 часов отправились из казанского речпорта в Кзыл-Байрак сняли с рейса, не доставив до конечной точки. Причиной стало штормовое предупреждение, которое объявили за 4 часа до рейса. Спустя некоторое время теплоход направился к пункту назначения, а затем вернулся, забрав пассажиров, прождавших пару часов на берегу Ташевки. Затем судно направилось в Казань.
- Профком КАМАЗа возглавил заместитель генерального директора по безопасности Ильдар Шамилов. Его место займет советник главы компании, экс-начальник управления ФСБ Татарстана по Набережным Челнам Сирень Галиакберов.
- В ближайшую субботу в Казани временно поменяются маршруты движения автобусов №43, 54, а также №22, 30, 89, 90 из-за проведения спортивных мероприятий. Также 13 августа временно ограничат движение по мосту «Миллениум» в направлении от ул. Вишневского к ул. Фатыха Амирхана.
- В Татарстане с 1 сентября создается ГКУ «Государственное юридическое бюро РТ», которое расположится в Казани в строящемся Квартале юстиции. Основная цель учреждения — оказание гражданам бесплатной юридической помощи, правовое информирование и просвещение населения республики.
- Минкультуры Татарстана и КФУ предложили установить мемориальную доску в честь кинорежиссера, народного артиста России Станислава Говорухина. Она может появиться в Казани на фасаде здания по ул. Кремлевской, 4/5, где он учился на геологическом факультете КГУ в 1953—1958 гг.
- «Росэнергоатом» заключил рамочный договор займа с дочерней компанией в Татарстане — АО «Атомдата-Иннополис». Резидент ОЭЗ «Иннополис» получит 1,5 миллиарда рублей.
- Журналистов пустили в здание Госархива Татарстана в селе Столбище. Сейчас там идет доработка технического задания по работе читального зала. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Новым генеральным директором АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» назначен Альберт Ахметзянов, до сих пор занимавший пост первого замгендиректора казанского научно-исследовательского и проектно-конструкторского центра в области создания современного компрессорного оборудования. Новый шеф приступит к работе с 1 сентября.
- ЕС обсудит идею запрета шенгенских виз для россиян. Предложение внесено странами, входящими в объединение. «Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС», — рассказал официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
- Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал около 7,92 миллиона акций компании на $6,9 миллиарда. Вырученные средства он может направить на финансирование потенциальной сделки с Twitter, если он проиграет в суде. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Банку России предложили замораживать переводы на сумму более 10 тысяч рублей на промежуточных счетах, пока гражданин не пройдет дополнительную идентификацию, пишут «Известия». Ожидается, что эта мера позволит сократить число мошенничеств. По данным РБК, Центробанк не поддержал эту идею.
- Власти Татарстана не намерены сворачивать эксперимент по региональной маркировке пивной продукции в кегах, несмотря на предстоящее введение федеральной маркировки пива «Честный знак». Чтобы избежать дублирования данных, федеральный оператор попробовал уговорить республику отменить ее систему маркировки, но согласия не получил. Нежелание республики связано с риском падения акцизных сборов, так как российская маркировка не обеспечивает прослеживаемости алкогольной продукции, пояснили в инспекции. Детали — в материале «Реального времени».
Минпромторг призвал Татарстан остановить свой эксперимент по маркировке пивной продукции в кегах, ведомство неоднократно предлагало завершить республиканский эксперимент. Татарстанские власти, как оказалось, пообещали отменить свой «пилот» после 1 апреля 2023 года.
Ключевые события 168-го дня специальной военной операции России на Украине:
- По данным Минобороны России высокоточными ударами в Красногоровке (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ — ликвидированы до 30 военнослужащих, более 6 тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь автомобилей. Около Андреевки в Харьковской области ликвидировано до 100 националистов и более 20 единиц военной техники.
- В результате ударов российских ВКС у н. п. Пески (ДНР) 56-я мотопехотная бригада ВСУ утратила боеспособность — в ее подразделениях уничтожено до 70% личного состава. Большая часть мобилизованных для восполнения потерь украинцев отказалась идти на линию боевого соприкосновения и дезертировала, доложили в Минобороны России.
- За сутки поражено пять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады ВСУ в Херсонской области, полка нацгвардии «Хортица» в Запорожской области, нацформирования «Айдар» в ДНР и 56-й мотопехотной бригады в Николаеве. Ликвидировано семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
- В Николаевской области уничтожена поставленная ФРГ киевскому режиму боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард», а около Краматорска (ДНР) — пусковая установка украинского ЗРК С-300. В контрбатарейной борьбе подавлены два украинских взвода РСЗО «Град», по два артиллерийских взвода орудий Д-20 и гаубиц Д-30 на огневых позициях.
- Российской истребительной авиацией в воздушных боях над Николаевской областью сбито три самолета ВСУ: Су-25, МиГ-29 и Су-27. Российскими средствами ПВО уничтожены еще девять украинских беспилотников, две баллистические ракеты «Точка-У» и семь снарядов РСЗО «Хаймарс». В Николаевской области перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Смерч».
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