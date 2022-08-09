Ватерполисты «Синтеза» примут участие в турнире по пляжному волейболу в казанском экстрим-парке «Урам»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В экстрим-парке «Урам» в Казани 13 августа состоится турнир по пляжному волейболу, участие в котором примут ватерполисты СК ВВС «Синтез». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.



В турнире примут участие спортсмены Адель Аухадеев, Замир Мирзиев и Даниил Иванов. Соперниками «Синтеза» станут профессиональные клубы города.

Начало матча в 13.00. Запланировано проведение автограф-сессии: в экстрим-парке можно будет получить открытку с автографом ватерполистов.

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Действующие чемпионы страны — ватерполисты «Синтеза» вышли из отпуска и приступили к тренировочному процессу. Главный тренер команды Реваз Чомахидзе пообщался со спортивной редакцией «Реального времени» в рамках прямого эфира газеты.

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Маргарита Головатенко