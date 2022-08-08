Итоги дня: референдум в Запорожье, прокурорская проверка ПФР, победа над «паническим» спросом в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 8 августа:
- Генпрокуратура начала проверку деятельности Пенсионного фонда России. Поводом послужили нарушения, выявленные в Краснодарском отделении, где жителям отказали в назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет из-за технической ошибки.
- В Казани готовятся к оптимизации маршрутов общественного транспорта. Разработкой проекта за 15 млн рублей занимается московское ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта». Работы должны быть завершены к 1 октября текущего года. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. За него единогласно проголосовали более 700 делегатов, собравшихся на форуме общественного движения «Мы вместе с Россией», проходящем в Мелитополе.
- «Весной у нас фиксировался ажиотажный спрос, сметали почти все с прилавков. Сейчас ситуация с панического режима перешла в обыденный», — заявили в мэрии Казани. Власти уверяют, что удалось стабилизировать ситуацию с ростом цен на социально-значимые товары и их нехватку, фиксировавшуюся в марте — апреле.
- Заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности Фархад Сафиуллин покинул пост. Его он занял в августе 2021 года.
- Власти Казани заявили, что сложности, с которыми в этом году столкнулась сфера торговли — «беспрецедентны». Товарооборот снизился по ряду категорий более чем на 40%, трафик посетителей во многих ТЦ сократился более чем на 14%.
- Казанский магазин ОБИ окончательно перешел под контроль российской ГИСК MAX. В ЕГРЮЛ внесена новая запись о том, что новым собственником ООО «Сделай своими руками — Казань» стало ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний МАХ». К последней перешли 58% долей компании стоимостью 104,4 млн рублей. Детали — в материале «Реального времени».
- Финляндия может ограничить россиянам транзитный туризм в Европу. Глава консульской службы Министерства иностранных дел страны Юсси Таннер заявил, что государство следит за целевым использованием выпускаемых в России шенгенских виз и готово принять меры в случае нарушения правил их использования.
- Средняя оценка ОГЭ по математике в Казани выросла и составила 3,8 балла после 3,76 в 2021 году. При этом упал средний балл ОГЭ по русскому языку — 4,2 балла. Из сдавших экзамены в десятый класс готовы перейти 56% выпускников.
- ЦИК Татарстана сообщил о завершении этапа регистрации кандидатов для участия в дополнительных выборах депутатов Госсовета республики. На два вакантных мандата претендуют 12 человек. Выборы пройдут 11 сентября.
- «Конкурсник» обанкротившейся татарстанской авиакомпании «ВИМ-Авиа» пытается продать ее старые «Боинги» за 1,2 млн рублей. Продать это имущество уже дважды пытался предыдущий конкурсный управляющий должника — вначале по цене, определенной оценщиком, затем — со «скидкой» 10%. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Во второй половине недели в Татарстане начнет спадать сильная жара. Во вторник и среду ожидается до +33 градусов, а уже в четверг дневные температуры не превысят +27 °С — через республику пройдет холодный атмосферный фронт.
- Кабмин Татарстана утвердил проект планировки автодороги Алексеевское — Альметьевск в составе платной дороги Шали (М-7) — Бавлы (М-5), которая пройдет по территории Алексеевского и Чистопольского районов. Приложение к распоряжению не опубликовано.
- Главврач челнинской поликлиники №7 Александр Попов назначен заместителем министра здравоохранения Удмуртии. К новым обязанностям он приступил с сегодняшнего дня.
- Жители России задолжали за жилищно-коммунальные услуги 804,5 млрд рублей. По сравнению с январем — мартом 2021 года сумма увеличилась на 7,6%. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Гендиректор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в восточной зоне Татарстана ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко эксклюзивно для «Реального времени» раскрыла всю «внутреннюю кухню» тарифов на услуги обращения с ТКО. По ее словам, в республике один из самых низких тарифов за обращение с одним кубометром твердых коммунальных отходов.
- Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина орденом Александра Невского «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Этой же награды удостоился и мэр Казани Ильсур Метшин.
Ключевые события 166-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что 7 августа «режимом Зеленского совершен новый акт ядерного терроризма». Около 12:40 минут подразделения ВСУ с противоположного берега Каховского водохранилища обстреляли Запорожской АЭС. В результате повреждена высоковольтная линия «Каховская», которая обеспечивает подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую область. На АЭС произошел скачок напряжения и, как следствие, задымление, сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Для предотвращения нарушения работы мощность 5-го и 6-го энергоблоков снизились до 500 МВт.
- Около Харькова поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады тер обороны ВСУ — уничтожено до 150 военнослужащих и 14 единиц техники. В Херсонской и Николаевской областях ликвидировано до 70 националистов и 14 единиц техники, доложили в Минобороны России.
- За сутки поражено пять пунктов управления, в том числе оперативно-тактической группы ВСУ «Соледар» и 63-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены шесть складов с боеприпасами и склад горючего.
- В контрбатарейной борьбе поражены батарея РСЗО «Ураган» у Очеретино, батарея самоходных артиллерийских установок «Акация» в районе Красное и боевые машины американских РСЗО «Хаймарс» около Краматорска. Подавлено: три взвода РСЗО «Град», четыре артиллерийских взвода орудий «Мста-Б» и два взвода орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях.
- Российскими средствами ПВО сбито еще семь украинских беспилотников. В воздухе перехвачены три баллистические ракеты «Точка-У» и сбиты 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймарс», говорится в сводке Минобороны России.
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Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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