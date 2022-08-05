Итоги дня: прощание с Олегом Назаровым, спецмеры в сфере финансов и ТЭК, переговоры Путина и Эрдогана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 5 августа:
- Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они обсудили вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов, транзит российского газа на европейский рынок через Турцию, cирийский кризис и т. д. По итогу встречи они приняли совместное заявление. В нем говорится, что Путин и Эрдоган договорились наращивать объем двусторонней торговли, идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики и так далее.
- В Казани простились с помощником премьер-министра Татарстана, бывшим заместителем руководителя Управления ФСБ по республике полковником Олегом Назаровым. Его не стало 3 августа на 61-м году жизни. Гражданская панихида прошла в культурном центре имени Пушкина, похоронили его на Арском кладбище. Проститься с Назаровым пришли его сослуживцы, друзья, а также представители власти, среди которых был и Алексей Песошин.
- Теплоход «Борис Полевой» казанской компании «Волжские путешествия+» продан с торгов в рамках процедуры банкротства фирмы. Новым владельцем судна стала пермская «Теплоходная компания «Большой маяк». Изначально за двухпалубный теплоход просили 18 млн рублей, на вторых торгах — 16,2 млн, в итоге судно было продано за 12,3 млн. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 опустился ниже 5%. Еще в начале весны он превышал 80%, в связи с чем 14 марта отменили требование об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Сейчас в республике провакцинировано свыше 2,5 млн жителей.
- В Татарстане резко выросло количество махинаций с электронными цифровыми подписями. Если в республике выдачу ЭЦП жестко ограничили, то теперь подписи наших бизнесменов воруют из других регионов. В правоохранительных органах видят выход в ужесточении требований к выдаче электронных подписей и усилении ответственности за махинации, а депутаты Госдумы настаивают — процесс цифровизации необратим, но нужно ужесточать закон. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Казани к сентябрю планируют завершить реконструкцию первой очереди Юнусовской площади — сквера возле музея Габдуллы Тукая. Рабочие уже закончили укладку брусчатки, бортовых камней и приступили к устройству газона, систем автополива, водоснабжения и водоотведения.
- Площадь под застройку нового здания театра им. Камала в Казани составит 6,5 га. На разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории потратят 2,6 млн рублей.
- В Набережных Челнах обнаружили склад, где незаконно хранилась партия немаркированных сигарет в особо крупном размере. Сотрудники УФСБ по Татарстану изъяли 25 520 пачек сигарет на сумму почти 2,86 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
- Российский телеведущий Иван Ургант с иронией отреагировал на идею уволить его с Первого канала. «Внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания группы расследования антироссийской деятельности в сфере культуры (1 час 40 минут). И считаю появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанные участниками заседания, точными и своевременными», — написал он в своем telegram-канале.
- Татарстанцы за март — июнь 2022 года реструктурировали задолженность по 1,9 тысячи договоров на сумму 6,3 млрд рублей. Практически треть из них пришлась на договоры ипотеки.
- В казанском поселке Киндери утром произошел пожар на складе производства незамерзающей жидкости. Пострадал один работник. Он получил ожоги, с которыми его направили в РКБ.
- Активисты из татарстанского поселка Тарловка обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину, так как, по их мнению, представители местной власти способствовали незаконному присвоению части береговой полосы поселка. Он поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить об обстоятельствах произошедшего и провести процессуальную проверку по данному факту.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах. До 31 декабря запрещаются сделки с принадлежащими «недружественным» иностранцам долями в стратегических компаниях и их «дочках», в проекте «Сахалин 1», в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, в российских банках по установленному президентом списку.
- В соцсетях распространяется петиция и письмо от лица студентов казанского медресе «Мухаммадия» — они выступили против введения платного образования в медресе. В ДУМ Татарстана происходящее называют провокацией, ведь студенты платят за обучение уже много лет. Детали — в материале «Реального времени».
- В этом году в России планируется собрать 130 миллионов тонн зерна. Однако есть факторы, которые создают риски в части достижения показателя по урожаю. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
Ключевые события 163-го дня специальной военной операции России на Украине:
- ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС во время пересменки работников, пишет «РИА Новости». В результате были оборваны две линии электропередачи. На месте обстрела случился пожар.
- Минобороны России сообщило, что высокоточными ракетами нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области. Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до 1,5 тысячи боеприпасов к ним, а также шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для РСЗО «Град» и семь беспилотников.
- За сутки в ходе спецоперации поражено четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной, 54-й механизированной бригады ВСУ, а также пункт временной дислокации формирования националистов в Днепропетровской области. Уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов около Константиновки и Артемовска
- В контрбатарейной борьбе в ДНР подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а в Харьковской области — взвод РСЗО «Град». В воздухе российскими средствами ПВО за сутки сбито пять беспилотников. Перехвачены три снаряда реактивных систем залпового огня и сбиты три баллистические ракеты «Точка-У».
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Татьяна ДеминаОбществоВластьПроисшествияМедицинаЭкономикаПромышленностьАгропром Татарстан
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