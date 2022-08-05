В России необходимо построить как минимум два новых станкостроительных завода

Фото: Максим Платонов

В России необходимо построить как минимум два новых завода с нуля для выпуска станкостроительного оборудования. Технологическим партнером может стать Китай, заявил заместитель генерального директора по производству и науке ОАО «Механика» Эдуард Бешкарев на заседании координационного совета по проблемам импортозамещения в авиастроении.

По его словам, сейчас стал невозможным импорт сложного технологического оборудования и станков с ЧПУ, тогда как потребность оценивается как минимум в 200 станков.

— Если есть необходимость построить четыре завода, давайте обсуждать, — сообщил он. При этом Бешкарев не исключает возможности ввоза станков и оборудования из других стран, которые не накладывали ограничения.

В этом направлении компания предлагает централизовать поставки через ОАО «Механика», которая готова обеспечить сервис. Напомним, что у компании подписано соглашение с казанским АО «КНИАТ».

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Луиза Игнатьева