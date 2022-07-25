Итоги дня: срыв угона самолетов ВКС России, Казань не «переваривает» поток машин, воскрешение 5-рублевых купюр
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 25 июля:
- Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 2 октября Дня среднего профессионального образования. Праздник устанавливается в целях развития и популяризации среднего профессионального образования.
- Центробанк заявил о планах возобновить в России печать десятирублевой купюры образца 1997 года, а также пятирублевой, которую перестали выпускать после 1998 года. Как выяснило «Реальное время», сейчас казанцы пытаются продать эти банкноты по цене, превышающей порой в 100 тысяч раз их номинал.
- На российском сайте IKEA возобновилась онлайн-распродажа, которую приостановили 22 июля. Личный кабинет и список покупок на сайте остаются недоступными. Покупателям необходимо добавлять товары непосредственно в корзину.
- Подземелье улицы Баумана в Казани оживет спустя 6 лет запустения — в сентябре оно станет одной из локаций международного фестиваля медиаискусства NUR. Организаторы согласовали использование этой площадки с администрацией города, однако подробности договоренности они раскрывать не стали, лишь заверили, что «все было абсолютно законно».
- Один из крупных провайдеров домашнего интернета «Эр-Телеком» решил выйти из летней демпинговой компании по привлечению розничных клиентов в Татарстане. С 1 июля пермский холдинг первым среди федеральных телеком-операторов поднял тарифы на пакетные услуги широкополосного интернета и телевидения, предварительно закрыв все офисы обслуживания физических лиц в Казани. Подробности — в материале «Реального времени».
- Объем поступлений «парковочных средств» в казну Казани благодаря штрафам вырос в два раза. Сокрытие госномеров, как оказалось, довольно распространенная практика среди казанцев, которые таким образом пытаются избежать оплаты.Всего зарегистрировано 1,5 тысячи случаев за первое полугодие 2022 года.
- В Казани работы по реконструкции и модернизации дорожной сети по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены на 69%. На 24 участках из запланированных 86 завершены комплексные работы, включающие установку дорожных знаков, ремонт асфальтобетонного покрытия, организацию остановочных павильонов, нанесено 96% дорожной разметки.
- На этой неделе в Татарстане прогнозирует неустойчивая погода — грозы и дожди. При этом дневные температуры будут достигать +31 градуса. На 26 июля в Татарстане объявлено штормовое предупреждение — прогнозируются ливни и шквалистый ветер.
- Экс-директор и бывший главврач медицинского центра «БарсМед» Айнур Ахатов вышел из числа соучредителей компании после полутора месяцев владения ее активами. Свою долю он приобрел 2 июня, а 23 июля, его доля в 10% была поровну распределена между двумя оставшимися соучредителями: Рустемом Гатауллиным и Гульсиной Каримовой. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова, который 20 сентября 2021 года устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В ходе следствия допрошено более 1 130 свидетелей, проведено более 185 осмотров мест происшествий и предметов, окончено более 230 судебных экспертиз. Дело направлено в суд.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список вице-премьеров — кураторов высокотехнологичных отраслей. Экс-глава Минстроя Татарстана, заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды.
- Ресторатор Александр Орлов продал российскую часть международного холдинга Bulldozer Group. Ее приобрели некие «инвесторы с Ближнего Востока». В Bulldozer Group входили, в частности, казанские проекты — рестораны More&More и Eshak. Они продолжат работать под брендом ALBA Group.
- Казань — самый пострадавший город по числу спортивных международных состязаний, которые планировалось на спортивных объектах города, но были отменены из-за западных санкций, заявил мэр города Ильсур Метшин. По его словам, столица Татарстана испытывает серьезное давление санкций, а спорт стал инструментом политического давления.
- Также мэр Казани заявил, что город с трудом справляется с большим количеством машин. Проблемы наблюдаются, несмотря на строительство новых и расширение старых дорог. «Мы с трудом «перевариваем» такое количество машин», — заключил Ильсур Метшин.
- Вузы России сегодня завершают прием заявлений от абитуриентов на первый курс. Между тем приемная комиссия КФУ на прошлой неделе зачислила на различные факультеты 65 иностранных студентов. С сентября учебу в университете начнут граждане стран Африки — Ливана, Нигерии, Конго, Гвинеи; уроженцы Индонезии, Вьетнама, а также сирийцы и палестинцы. О том, какие специальности в этом году предпочитают абитуриенты и насколько выросло количество заявлений от них по сравнению с прошлым годом в казанских вузах — в материале «Реального времени».
- «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании, несмотря на то, что победу на конкурсе в этом году одержала украинская группа Kalush Orchestra. Такое решение принято по соображениям безопасности.
- По итогам 2021 года суммарные продажи крупнейших иностранных компаний в России составили 8,8 триллиона рублей. Соответствующий рейтинг подготовил журнал Forbes. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
Ключевые события 152-го дня специальной военной операции России на Украине:
- ФСБ сорвала спецоперацию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России. По данным службы, что «сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы».
- Минобороны России сообщило об уничтожении перевалочной базы с поставленными США боеприпасами к РСЗО HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777 в Хмельницкой области. В Константиновке ударом по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников.
- В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. «В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены», — доложили в Минобороны России.
- Ведомство также отчиталось о ликвидации четырех складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также радиолокатора подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в ДНР. За сутки поражены шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады в Запорожской области, 113-й бригады теробороны в Харьковской области.
- По данным Минобороны России, в ходе контрбатарейной борьбы подавлены четыре украинских взвода РСЗО «Град», два артиллерийских взвода гаубиц Д-20, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также восемь взводов орудий Д-30 на огневых позициях.
- Российскими средствами ПВО за сутки сбито шесть украинских беспилотников. В ЛНР и ДНР перехвачено шесть снарядов РСЗО «Ураган», рассказали в Минобороны РФ.
- Минобороны России предупредило, что в Славянске киевский режим завершил подготовку «чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ». По данным ведомства, на масложировом комбинате СБУ в ближайшее время намерена взорвать емкости с химически опасным веществом — гексаном, общим объемом более 120 тонн. В результате образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов.
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Татьяна ДеминаОбществоПроисшествияВластьИнфраструктураАвтоЭкономика Татарстан
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