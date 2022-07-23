В спортшколе Нижнекамска устанавливают новое современное покрытие для баскетбольного зала за 5,5 млн рублей

В спортивной школе №1 в Нижнекамске приступили к укладке нового современного паркета — на эти цели выделялось 5,5 млн рублей, город получил его за счет грантовых средств, сообщили в пресс-службе района.



Само покрытие придет в Нижнекамск в конце июля. Сейчас идут подготовительные работы. Специалисты зальют две тысяч специальных бетонных форм, которые установлены через каждые полметра по всей площади зала. Будут уложены лаги, обрешетка и сам паркет.

Новое покрытие обладает рядом достоинств — звукоизоляция, ударопоглощение, амортизация, максимально ровный отскок мяча и минимальная травмоопасность. Паркетом покроют большую и малую площадки.

Также на территории спортшколы продолжается обшивка фасада и замена кровли.

ГИСУ Татарстана начало поиск подрядчиков, которые займутся реконструкцией детских лагерей в 2021 году. Самое крупное финансирование — 196,86 млн рублей — на данный момент выделено спортивно-оздоровительному лагерю «Молодая гвардия», одному из старейших лагерей в Татарстане.



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Маргарита Головатенко