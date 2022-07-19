Итоги дня: ЕГЭ в Татарстане, Гафуров останется в СИЗО, YouTube могут заблокировать к осени
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 19 июля:
- Замначальника отдела по Приволжскому району ГУ МЧС России по Татарстану Динар Газизов подозревается в получении взятки в 70 тысяч рублей. Его задержали накануне после получения в своем служебном кабинете денег от гендиректора казанской фирмы.
- Аттестат о среднем образовании по итогам ЕГЭ в Татарстане не получили 77 одиннадцатиклассников — 0,48% от общего количества выпускников школ. Из них 64 ученикам предстоит повторно сдать экзамен по математике, остальным — по русскому языку. В этом году ЕГЭ сдавали 17 452 татарстанца.
- В июне 2022 года жители Татарстана взяли 1 946 кредитов на покупку автомобиля, что на 26,3% больше, чем в мае. По количеству выданных в июне автокредитов республика заняла 4-е место в рейтинге 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов этого вида. Однако говорить о восстановлении автокредитования к уровню досанкционного февраля еще рано.
- Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин раскритиковал переход на семейное образование. По его словам, численность отказников от школьного обучения и сторонников перехода на этот формат в республике растет. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову. Он пробудет в СИЗО до 25 октября.
- За четыре месяца после начала спецоперации, за март — июнь, в Татарстане закрылись 4 152 коммерческие организации. Республика оказалась лидером в ПФО и даже обогнала по этому показателю Дальневосточный федеральный округ. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Ровно 10 лет назад в Казани утром при выходе из подъезда собственного дома по ул. Заря застрелили выдающегося религиозного и общественного деятеля, экс-заместителя муфтия Татарстана Валиулла хазрат Якупов. В 10.15 во время движения на перекрестке ул. Мусина и Четаева произошел взрыв автомобиля, за рулем которого находился сам муфтий республики Ильдус хазрат Файзов. «Реальное время» вспоминает события десятилетней давности.
- Советский районный суд Казани арестовал уроженца Челябинска, которого задержали при попытке ограбления ювелирного салона в ТЦ «Мега». Он пытался вынести два планшета с 35 кольцами с бриллиантами. Их стоимость оценивается почти в 3 миллиона рублей.
- В Казани на проспекте Ямашева столкнулись автобус и троллейбус. В результате пострадали шесть человек, в том числе ребенок. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
- В России выявили подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известный как «кентавр». Им заразились жители Москвы. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме, все лечатся дома.
- В этом году выпускники татарстанских школ набрали 218 стобалльных результатов на ЕГЭ. Больше стобалльников среди сдающих русский язык — 88 человек. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В России создали федеральный реестр долгостроев. В него будут вносить информацию о фактическом местонахождении объекта, причинах остановки строительства, наличии необходимой градостроительной документации. Также там будет финансовая информация и сведения о проведенных обследованиях.
- ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore. «Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS», — пришли к выводу в ведомстве.
- Депутаты Госдумы предложили предоставить социально незащищенным категориям граждан единую социальную дисконтную карту, позволяющую получать скидки на товары, лекарственные препараты и услуги. Изменения предлагается внести в закон «О государственной социальной помощи».
- В СПЧ допустили, что в России могут заблокировать YouTube к осени. По словам члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игоря Ашманова, это может произойти после того, как будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов.
Ключевые события 146-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило об уничтожении в Камышевахе Запорожской области пункта временной дислокации и до 200 боевиков запрещенного в России нацистского формирования «Правый сектор»*. Также ударом по по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ ликвидировано более 60 военнослужащих, семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами
- в населенного пункта Беленькое Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению. Удар по ним нанесли высокоточным оружием, рассказали в Минобороны России.
- По данным ведомства, для восполнения значительных потерь в личном составе и технике 66-й и 72-й механизированных, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей Артемовска, Часового Яра, Соледара, Дзержинска и других близлежащих населенных пунктов. Для укомплектования соединений у местных жителей изымается транспорт.
- За сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», 13 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также 10 артиллерийских взводов орудий Д-30, проинформировали в Минобороны России. Уничтожены семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады у Краматорска (ДНР), пять складов с боеприпасами и два с горючим.
- Российскими средствами противовоздушной обороны сбит еще один украинский вертолет Ми-24 и четыре беспилотника. Также перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У» и пять снарядов РСЗО «Ураган».
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
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Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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