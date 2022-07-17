В Нижнекамске отремонтируют единственный детский сад с бассейном

В Нижнекамске отремонтируют детский сад №77 с бассейном. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Детский сад открылся в 1990 году как специализированное дошкольное учреждение для оздоровления детей с аллергическими заболеваниями. Бассейн там не работал два года из-за отсутствия ремонта. Сейчас в этот детский сад ходят 232 ребенка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Капремонт начался в апреле. Рабочие уже полностью заменили кровлю, обновили душевые и раздевалки, поменяли систему вентиляции и коммуникации. Сейчас строители обшивают парапеты, завершаются отделочные работы в бассейне.



Вчера заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов сообщил, что в республике выполнение работ по строительству образовательных объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм достигло 70%. В перечень таких объектов входят три обыкновенные школы и один проект школы, совмещенной с детским садом.



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Татьяна Леухина