Итоги дня: Путин подписал пакет законов, инициативы Татарстана, арест организатора «подводного рейса» в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 14 июля:
- Депутаты Госсовета Татарстана проголосовали за внесение изменений в республиканской закон «О бюджете РТ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Доходная часть бюджета в этом году увеличивается на 55,1 млрд рублей, до 355,2 миллиарда, расходная — на 68,3 млрд рублей, до 392,3 миллиарда. Дефицит составит 37,1 млрд рублей.
- На участке обхода М-7 в Татарстане построят мост через Каму. На первый этап выделят почти 24 миллиарда рублей. Сперва выполнят строительно-монтажные работы на участке км 0 — км 26+800, а затем приступят к строительству моста. Подробности — в материале «Реального времени».
- Трубу кирпичного завода Паулуччи в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана, о варварском разрушении которой писало «Реальное время», взяли под государственную охрану. Она включена в перечень выявленных объектов культурного наследия.
- Московский райсуд Казани отправил на два месяца под домашний арест бизнесмена Владимира Казакова, подозреваемого в оказании небезопасных услуг пассажирам затонувшего 10 июля на Волге катера. Его адвокат просил суд отказать в избрании меры пресечения, отметив, что никаких попыток скрыться его клиент не предпринимал, в момент крушения за штурвалом не находился, капитана для этой работы не привлекал.
- Тем временем владелец затонувшего на Волге катера «Казанец-1» Михаил Морозов скрывается от следствия. По данным источников «Реального времени», СК объявил судовладельца в розыск еще 10 июля.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Замглавы Росмолодежи, экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, который, по данным СМИ, может возглавить новое движение, подчеркнул, что документ стал итогом совместной большой работы. Следующий этап — Учредительное собрание в Артеке.
- Также Владимир Путин подписал закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый фонд. Он начнет работу 1 января 2023-го, однако переходный период может занять два года.
- Подписан и федеральный закон, дополняющий Уголовный кодекс статьей о наказании за публичные призывы к деятельности против безопасности России, за призывы к воспрепятствованию исполнению органами власти и должностными лицами полномочий по обеспечению безопасности страны. Максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы.
- Президент России также подписал закон, которым перехода гражданина страны на сторону противника приравнивается к госизмене. В случае если он участвует «в составе непосредственно противостоящих РФ сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники», ему грозит до 20 лет лишения свободы согласно статье 275 УК.
- Депутаты Государственного совета Татарстан направят премьер-министру России предложение установить единовременную денежную выплату при рождении третьего ребенка женщиной, проживающей в сельской местности. По их задумке, выплачиваться она будет из федерального бюджета независимо от возраста роженицы.
- Кроме того, депутаты Госсовета Татарстана единогласно поддержали законопроект об административной ответственности за распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение в отношении официальных государственных символов регионов России. Документ предусматривает внесение изменений в статью 20.1 КоАП РФ.
- Конкурсный управляющий фирмы «Реставратор» татарстанского депутата Рустема Хасанова подал иск о признании недействительной сделки банкрота с ООО «ПКФ Гран». Оказалось, что незадолго до финансового краха парламентарий провел в адрес вышеназванной компании несколько платежей на общую сумму 91,195 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- По прогнозу Гидрометцентра республики, в конце этой — начале следующей недели сохранится неустойчивая погода. Ожидаются грозы, дожди и сильный ветер. Максимальные дневные температуры в ближайшие дни не превысят +29 градусов.
- В 2022 году со дна рек Татарстана планируется поднять 13 затонувших судов. Всего по решению суда в республике со дна водных объектов необходимо достать и утилизировать 75 судов.
- Обладатель Кубка Гагарина, двухкратный чемпион мира Александр Радулов подписал двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом». Хоккеист, выступающий до этого за «Даллас» рассказал, что хотел больше времени проводить в России, а в Казани ему «всегда было приятно играть».
- На сайте IKEA появился баннер, в котором говорится, что оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока невозможно, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время заняты. Казанских покупателей данная проблема не затронет.
- Муниципальный сервис Veli'K, запущенный в столице Татарстана специально к Универсиаде 2013 года не вернется в Казань — планов по возобновлению работы велопроката нет. Экс-сотрудник Russ Outdoor Дмитрий Тихонов сообщил, что проект, скорее всего, полностью закрыт, так как в последние годы имел для этого все предпосылки. Детали — в материале «Реального времени».
- В Татарстане в начале июля подорожали рис, баранина, лук, морковь и фруктово-ягодные консервы для детского питания. Вместе с этим за первую неделю месяца снизились цены на картофель, свежие помидоры и огурцы, столовую свеклу и капусту, а также куриные яйца, сахар-песок.
- Исполком Буинского района Татарстана 14 июля объявил тендер на обустройство территории «Буа-Алан» для проведения Сабантуя спустя месяц после праздника — его отмечали 11 июня. Исполнителю готовы заплатить 1,1 миллиона рублей из республиканского бюджета. Местом выполнения работ указана ул. Буа-Алан Буинска.
- Накануне в здании администрации Агрыза обнаружили тело 61-летней вахтера с множественными колото-резаными ранениями груди и спины. По подозрению в совершении преступления задержали 61-летнего мужа потерпевшей, который сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ключевые события 141-го дня специальной военной операции России на Украине:
- ВС России нанесли удар по Дому офицеров в Виннице. По данным Минобороны страны, нам находили националисты, сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. Как уточнил старший советник постпредства России при ООН Евгений Варганов, в Доме офицеров «готовились вооруженные силы Украины». Он напомнил, что удары ВС РФ наносят исключительно по военным объектам.
- Минобороны России сообщило, что высокоточными ударами в ДНР поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны ВСУ. Уничтожены до 1 тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники.
- ВС России нанесли удар по пунктам временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованный националистами и иностранными наемниками, и 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено 43 боевика, 30 националистов, сообщили в Минобороны России.
- Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в Запорожье ликвидированы укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ, рассказали в Минобороны России. Также уничтожены четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ, три склада боеприпасов, хранилище топлива для военной техники у Харькова.
- В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена батарея и взвод РСЗО, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях, сообщили в Минобороны России. Также ликвидированы 19 пунктов управления и подразделения артиллерии на огневых позициях в 78 районах.
- Российскими истребителями в воздухе сбиты два украинских самолета: Су-24 и МиГ-29. Средствами ПВО уничтожены 12 беспилотников ВСУ и перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У», а также шесть снарядов РСЗО «Ураган», сообщило Минобороны РФ.
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Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
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