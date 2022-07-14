Во втором полугодии этого года тарифы ОСАГО не повысятся

Фото: Роман Хасаев

Во втором полугодии этого года повышений на тарифы ОСАГО не ожидается. Об этом «Реальному времени» рассказал вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров.

— На данный момент страховые компании пользуются тарифным коридором. Когда цены то понижаются, то возрастают, компании могут самостоятельно определять тариф. В связи с последними событиями цены на все выросли. Допустим, в январе за аварию водитель заплатил бы страховщику гораздо меньше, чем сейчас, в июле. Не исключено, что Центральный банк может поменять тарифный коридор в ближайшее время, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

22 июня стало известно, что Банк России планирует изменить тарифы ОСАГО — расширение планируется для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз. Предполагается, что это поможет страховщикам точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей.

Для легковых автомобилей граждан страховщики будут устанавливать базовую ставку для каждого водителя в диапазоне 1 646—7 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор должны расширить на 17,8% в обе стороны.

— Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей. Самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков, — указали в Банке России.

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Максим Кокунин