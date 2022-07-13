«Нижнекамскнефтехим» сформирует новый пул подрядчиков этиленового комплекса осенью

Фото: Роман Хасаев

ПАО «Нижнекамскнефтехим» в сентябре текущего года завершит формирование нового пула подрядчиков строительства установки этилена ЭП-600 на замену турецкому Gemont. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.



Сейчас на объекте происходит смена подрядных организаций. С ООО «Гемонт» договор на строительно-монтажные работы расторгнут, идет процесс выбора новых подрядных организаций.

В сентябре ПАО «Нижнекамскнефтехим» определит все подрядные организации и направит информацию о подрядчиках в Управление Росприроднадзора для дальнейшей корректировки программы проверок объекта капстроительства.

Отдельно сообщается, что нарушения, выявленные ранее у «Гемонта» при проверке строительства ЭП-600, устранили, пишет «Интерфакс».



В конце июня в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима» «Реальному времени» сообщали, что предприятие обеспечит целевое финансирование погашения задолженности «Гемонтом» перед сотрудниками. В начале июня СИБУР решил расторгнуть контракт с «Гемонтом» по строительству установки этилена ЭП-600 на ПАО «Нижнекамскнефтехим» из-за того, что подрядчик не сможет вести работы по графику. Данное решение принято с целью сохранения плановых сроков строительства, а расторжение контракта будет завершено в течение месяца.



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Татьяна Леухина