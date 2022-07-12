Итоги дня: оспа обезьян теперь в России, Дзюба в «Рубине», засыпка Казанки у чаши — незаконна
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 12 июля:
- В России обнаружили первый случай заражения оспой обезьян. Инфекция выявлена у молодого человека в Санкт-Петербурге, который вернулся из путешествия по Европе. К врачам он обратился с характерной сыпью. Болезнь протекает в легкой форме, уверяет Роспотребнадзор.
- Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров с 10 до 11. Новый зампредседателя правительства будет совмещать должность с позицией министра промышленности и торговли. Премьер-министр страны Михаил Мишустин уже внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова для назначения на пост своего заместителя.
- Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура признала незаконной засыпку Казанки около «Чаши» — напротив Казанского кремля. Но не в связи с тем, что эти работы нельзя проводить в принципе, а поскольку их начали до получения пакета разрешительных документов. «Реальное время» выяснило детали и результаты проверки, проведенной прокурорами по заявлению активистов — противников засыпки реки.
- Президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ от 21 декабря 2020 года №800 «Вопросы Государственного Совета РФ»: должность Рустама Минниханова переименована с президента на главу Татарстана. В Госсовете он возглавляет комиссию по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».
- В Татарстане задержали организатора последней прогулки маломерного речного судна «Казанец 1», которое 10 июля приняло на борт 30 человек и в течение 15 минут оказалось под водой. Капитан «утопленника» также получил статус подозреваемого, но в деле о грубом нарушении правил безопасности при эксплуатации маломерного водного транспорта, возбужденном в день ЧП. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Кроме того, после затопления судна в Татарстане возбуждено второе уголовное дело — по ч. 1 ст. 238 УК РФ статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи отрабатывают следующие версии произошедшего: превышение пассажировместимости маломерного судна; нарушение экипажем иных правил эксплуатации и управления; техническая неисправность маломерного судна.
- Верховный суд Татарстана рассмотрит уголовное дело 50-летнего экс-сотрудника охранного подразделения Росгвардии, дипломированного историка Игоря Птицина. Следком по РТ завершил расследование резонансных нападений и убийств девушек и женщин в 2009—2017 годах, вину фигурант полностью признал, с ним было заключено досудебное соглашение. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Меньше трех месяцев понадобилось сотрудникам Интерпола, чтобы установить местонахождение обвиняемого в строительстве российской «пирамиды» FrendeХ Дмитрия Чечулина. По данным источников «Реального времени», его задержали в Италии, а в Казань через Генпрокуратуру уже пришел международный запрос о предоставлении данных по уголовному делу обманутых FrendeХ.
- В Казанском речпорту ввели в эксплуатацию научно-исследовательское судно «Владимир Усков». Оно модернизировано, оборудовано траловым комплексом и предназначено для исследования водных биоресурсов Волги и Камы учеными Татарского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Как это было — в видеорепортаже «Реального времени».
- В ближайшие дни внутри Петропавловского собора Казани начнутся реставрационные работы. С начала года на них выделили уже 72 миллиона рублей из федерального бюджета. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Здания Казанского земледельческого училища XIX века включат в реестр памятников. Одно из них — кирпичное здание учебного заведения на улице Ферма-2, 50 — построили во второй половине XIX века. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Артем Дзюба прибыл в распоряжение «Рубина» на клубную базу команды Леонида Слуцкого в столице Татарстана. Речь о подписании контракта не идет, уточнили в казанском клубе.
Венгерская компания Granit Polus Group продает свой единственный актив в России — развлекательный центр «Торговый квартал» на 40 тысяч квадратных метров в Челнах. Основной претендент на актив — девелопер Central Properties. Сделка уже на продвинутой стадии, но еще не закрыта.
Ключевые события 139-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Более 150 польских, а также 50 грузинских и 23 британских наемников уничтожены на Украине в ходе спецоперации в течение трех недель. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Всего уничтожили 400 наемников.
- Более 2,5 млн беженцев прибыли в Россию с территории Украины и из Донбасса, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По решению правительства им оказывается единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. Уже выплачено 4,78 млрд рублей.
- Речь о возобновлении переговорного процесса между Россией и Украиной сейчас не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эта тема не обсуждалась во время телефонного разговора президентов РФ и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в понедельник.
- Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке при помощи американской РСЗО HIMARS. Это привело к повреждениям строений и взрыву на складах с минеральными удобрениями. В результате не менее семи человек погибли, 80 — пострадали, семь человек пропали без вести.
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