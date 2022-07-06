Итоги дня: опять судят Евгению Даутову, МВД будет выявлять «планирующих злодеяния» подростков, нефть ниже $100
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 6 июля:
- Московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». Предприятие сделает упор на производство электрического транспорта. На первом этапе завод займется крупноузловой сборкой двух типов легковых машин — с двигателем внутреннего сгорания и электромобиля.
- В Казани одна из сфер, которая испытывает кадровый голод, — продажи. На нее приходится большинство вакансий. Однако наибольший интерес жители столицы Татарстана стали проявлять к вакансиями в сфере искусства и развлечений — активность возросла в 1,6 раза. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь завершает свою миссию в столице Татарстана и направляется на другое место работы. Как отметил президент республики Рустам Минниханов, взаимодействие Генконсульства Китая с госорганами региона находится на очень высоком уровне.
- Татарстана не коснулось сокращение госслужащих в ходе административной реформы. Это коснулось федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов.
- Платный участок строящегося Вознесенского тракта в Казани — это, как утверждают в правительстве Татарстана, лишь название возможного пилотного проекта, который прорабатывается ГК «Автодор» и АО «ДОМ.РФ» в рамках возможного применения корпоративного ГЧП и создания совместных предприятий.
- В Казани возбудили уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Казани, которая подозревается в истязании 10-летней дочери. Она ударила девочку ремнем и детской лопаткой по спине и лицу, после чего выгнала в подъезд, закрыв перед ней дверь в квартиру.
- Арбитражный суд Татарстана признал недействительным акт проверки Арской ЦРБ, согласно которому медучреждение якобы использовало средства не по целевому назначению. По данным Территориального ФОМС три последних года больница оказывала помощь больным раком, не имея на это необходимых документов. Однако, как установил суд, пациентам действительно была оказана специализированная медицинская помощь, а Арская ЦРБ оказалась единственным местом, где жители района могли ее получить. Детали — в материале «Реального времени».
- По итогам января — мая оборот розничной торговли в Татарстане составил 479,8 миллиарда рублей. Это на 12,4% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.
- Реконструкцию моста по улице Назарбаева в Казани планируют завершить к концу 2023 года. Рабочие демонтируют пешеходную часть моста и переустраивают сеть электроснабжения, завозят грунт для устройства насыпи, чтобы увеличить количество полос с шести до восьми. Сейчас на мосту действует ограничение скорости — 40 км/час. и массы — 15 тонн на ось.
- Шведская компания IKEA, у которой 5 июля стартовала распродажа, предложила российским покупателям приобретать товары через заявки. Однако форма их отправки не работала. Проблемы с приобретением товаров на сайте IKEA наблюдаются с самого начала распродажи.
- Конкурсный управляющий ООО «Завод по производству СМС» Кирилл Гутников сообщил о созыве 20 июля собрания кредиторов, в повестке которого есть два вопроса: заключение мирового соглашения по делу о банкротстве ЗСМС, а также избрание представителя собрания кредиторов, уполномоченного на его подписание. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Вахитовском райсуде Казани огласили обвинение бывшему председателю правления АКБ «Спурт» Евгении Даутовой. Получив слово, подсудимая заявила, что согласна с ним лишь частично: «Фактура правильная, а толкование действий, на мой взгляд, неправильное». Детали — в материале «Реального времени».
- МВД России разработало критерии оценки учеников, планирующих нападения. Речь идет «о тихой, скрытой, латентной истории, когда ребенок, обидевшись на преподавателя, или имеет межличностные конфликты, задумывает такое злодеяние».
- Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $100 за баррель впервые с 25 апреля. По состоянию на 17:39 мск она снижалась на 3,79% — до $98,88 за баррель
- Проректору Российской таможенной академии Залиму Керефову предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). По версии СК, в Подмосковье он приобрел 2 кг наркотиков, после чего расфасовал их и продал через даркнет.
- В этом году хадж в Мекку совершат около миллиона мусульман. Среди них — 850 тыс. человек, которые прибыли в Саудовскую Аравию из других стран. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Умер генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо. Ему было 63 года. ОПЕК он возглавлял с 2016 года.
Ключевые события 133-го дня специальной военной операции России на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что ударом ВКС по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады в Харькове уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники. В ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования ликвидированы две пусковые установки системы залпового огня Himars производства США и два склада боеприпасов к ним.
- В Николаевской области высокоточным оружием ликвидирована радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников, сообщили в Минобороны России. На восточной окраине Соледара российской авиацией уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады ВСУ. Там находилось 1,5 тыс. снарядов различного калибра и более 100 противотанковых ракетных комплексов зарубежного производства.
- ВКС России за сутки уничтожено шесть пунктов управления ВСУ, в том числе оперативной группы войск «Юг», 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад, шесть складов с вооружением и боеприпасами, а также живая сила и военная техника ВСУ в 27 районах, сообщили в Минобороны России.
- В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен взвод РСЗО «Ураган», поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях у Дзержинска и Ленинское (ДНР), рассказали в Минобороны РФ. Также ликвидирован взвод реактивных систем залпового огня «Град» у Воскресенского в Николаевской области.
- Российским истребителем Су-35 в воздушном бою в Николаевской области сбиты два украинских вертолета Ми-24 и один самолет Су-25. Средствами ПВО у Первомайского сбит Ми-8 ВСУ, 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачены девять украинских баллистических ракет «Точка-У» и восемь реактивных снарядов систем залпового огня, проинформировали в Минобороны России.
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Татьяна ДеминаОбществоПромышленностьНефтьЭкономикаФинансыНедвижимостьИнфраструктураВластьПроисшествия Татарстан
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