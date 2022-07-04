Итоги дня: Татарстан и Башкирия договорились о границе, потепление до +32 °С, генерал из Казани — Герой России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 4 июля:
- В Казани на сегодняшний день 264 работодателя планируют высвободить 500 человек. В простое находятся еще 2 400 работников, в режиме неполной занятости — 1 400. Как объяснил директор Центра занятости Казани Тимур Муллин, простой произошел вследствие обрыва логистических цепочек, что привело к нарушению поставок сырья и готовой продукции, а также из-за смены собственников в связи с уходом иностранного бизнеса.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героев России уроженцу Казани, выпускнику Казанского высшего танкового командного училища генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву — «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».
- В Казани на конец первого полугодия уровень регистрируемой безработицы составил 0,64% от численности рабочей силы. По сравнению с 2021 годом количество нетрудоустроенных уменьшилось в 2,4 раза. На учете в центрах занятости населения зарегистрированы 4,1 тыс. нетрудоустроенных. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Казани сорвалась сделка по открытию дилерского центра Bentley. Татарстан мог стать седьмым регионом присутствия Bentley в России после Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Краснодара и Красноярска. Однако договоренность была сорвана из-за геополитических событий. Подробности — в материале «Реального времени».
- У Татарстана и Башкирии не осталось разногласий о местоположении административно-территориальной границы между двумя республиками — работы по ее описанию завершены. Как заявил председатель Госсобрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев, границы его региона «даже чуть расширились».
- Проект реконструкции участка скоростного маршрута Казань — Екатеринбург км 1061 — км 1068 трассы М-7 «Волга» получил положительное заключение госэкспертизы. На участке протяженностью 6,8 км увеличат количество полос с двух до четырех. Также там построят транспортную развязку и трехпролетный мост.
- 5 июля Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционную жалобу защиты по делу подозреваемого в мошенничестве экс-главы казанского МУП «Метроэлектротранс» Асфана Галявова. Его адвокат оспаривает домашний арест своего клиента.
- В июне 2022-го интернет-трафик на сайте «Рубина» упал в два раза. Значительный рост интереса к ресурсу зафиксировали в мае, когда казанский клуб проводил свои последние матчи в Российской премьер-лиге.
- В Татарстане дополнительных выходных в связи с празднованием Курбан-байрама не будет. Он отмечается в субботу, 9 июля. Дополнительного выходного по случаю праздника в случае его выпадения на выходной день не предоставляется, пояснили в Минтруда республики.
- В Татарстане во второй половине недели воздух в дневное время прогреется до +32 градусов. Вместе с этим синоптики прогнозируют дожди и грозы. Из-за жары в республике объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью лесов (4-й класс).
- В прошлом месяце жители Татарстана израсходовали на сайте IKEA в пять раз больше трафика, чем в мае. Пик активности зарегистрирован 27—28 июня, то есть в ожидании распродажи. В каждый из этих дней интернет-пользователи из республики израсходовали в восемь раз больше мобильного трафика, чем за любой другой день месяца.
- Власти Татарстана продлили госпрограмму развития сферы туризма и гостеприимства в республике на 2025 год. Она была рассчитана на 2014—2024 годы. Объем финансирования в 2025-м составит 94,3 миллиона рублей.
- С 15 июля Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы, которые ввели в 2020 году в связи с распространением коронавируса. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 14 июня отменят ограничения на въезд в страну иностранцев через воздушные и морские пункты пропуска.
- Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил с предложением переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край. «Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», — объяснил он.
- В Херсонской области сформировали правительство с учетом опыта построения структур органов власти в российских регионах. Туда вошли «лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев», — сообщается в telegram-канале военно-гражданской администрации региона.
- На 86-м году жизни умер режиссер «Ералаша» Юлий Файт. Причиной смерти стал инфаркт. Среди его работ такие фильмы, как «Мальчик и девочка», «Марка страны Гонделупы» и «Пограничный пес Алый».
- Первый заместитель министра экономики Татарстана — директор департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин покидает свою должность. Об этом «Реальному времени» сообщили источники. По их данным, он займется контролем исполнения бюджетных программ в одном из органов исполнительной власти.
Ключевые события 131-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об успешной наступательной операции по освобождению территории ЛНР. За 2 недели окружены и ликвидированы группировки в горском котле, у Лисичанска и Северодонецка. Под контроль взято 25 населенных пунктов, в том числе Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. В общей сложности в ходе активных наступательных действий взято под контроль 670 кв. км территорий.
- Сергей Шойгу добавил, что общие потери ВСУ составили 5 469 человек, в том числе безвозвратные — 2 218, санитарные — 3 251. Они лишились 196 танков и других бронированных машин, 12 самолетов, вертолета, 69 беспилотников, шести ЗРК большой дальности, 97 боевых машин РСЗО, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, а также 216 автомобилей различного назначения.
- Отступая ВСУ бросили в Лисичанске 48 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 39 танков и других бронированных машин, 18 комплексов Stinger, 11 орудий и минометов, а также три беспилотника, доложил министр обороны России. На данный момент ведется разминирование города и его окрестностей, доставка гуманитарных грузов и т. д.
- Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ЛНР в результате наступательных действий российских ВС командование ВСУ потеряло управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны.
- Высокоточным оружием ВКС России за сутки ликвидировано семь пунктов управления, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением, батарея РСЗО «Град» в районе перезарядки, сообщили в Минобороны страны. В ходе контрбатарейной борьбы поражено четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня.
- По информации Минобороны России, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены еще два пункта управления подразделений ВСУ. Также ликвидированы три склада боеприпасов.
- В воздушном бою у Ясной Поляны (ДНР) российским истребителем сбит украинский Су-25. Средствами ПВО сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачено 11 снарядов РСЗО «Ураган».
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Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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