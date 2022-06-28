Итоги дня: легализация параллельного импорта, запрет на импорт золота из России в США, дефицит валюты в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 28 июня:
- Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт. Благодаря новым нормам отечественные компании, которые будут ввозить в Россию товары без разрешения правообладателя, смогут избежать возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.
- Указом президента России в стране 8 июля будет официально праздноваться День семьи, любви и верности. Праздник установлен в целях «сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»
- Номинальный ВВП России за последние 10 лет вырос в 2,17 раза, а объем производства — только на 14%. Так, в 2011 году ВВП России в текущих ценах составлял 60,1 миллиарда рублей, а в 2021 вырос до 131 миллиарда.
- КАМАЗ завершил процесс официального «развода» с немецким производителем тормозных систем Knorr-Bremse Systeme fur Nutzfahrzeuge, в партнерстве с которым управлял СП «Кнорр-Бремзе Кама». Камский автозавод выкупил у него 50%-ную долю, выплатив им номинальную сумму в 69,25 миллиона рублей уставного взноса в капитале СП. Детали — в материале «Реального времени».
- В Татарстане с начала 2022 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 6 353, до 166 765. Темп роста к началу года составляет 104%.
- Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана и мечети начали принимать заявки на забой жертвенных животных и оказание продовольственной помощи нуждающимся. Стоимость барана на Курбан-байрам выросла до 11,5 тысячи рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Минфин США ввел очередные антироссийские антироссийские санкции. В обновленную версию списка попали 57 человек и 100 различных организаций. В их числе оказался челнинский КАМАЗ и «Туполев».
- Исполкому Казани отказали в сносе кафе Manufact и Sofra Kebab. Городские власти проиграли иск к предпринимателям Алмазу Сергееву и Вере Поминовой, а также к ООО «КРСФ «Гидроспецстрой» — они требовали признать принадлежащие им кафе самовольными постройками и демонтировать их. Детали — в материале «Реального времени».
- Экс-глава ФСС Татарстана выступил с последним словом по делу о взятке. «Да, я согласился взять эти деньги ввиду затруднительного финансового положения. Но я не хочу давить вам на жалость. Да, меня банально спровоцировали. Я поддался...», -сказал он. Приговор по делу огласят 29 июня.
- США официально ввели запрет на импорт золота из России. Однако американские власти предусмотрели исключения. Это случаи, которые предусмотрены законом или лицензией, или прочее разрешение бюро по контролю за иностранными активами.
- Казанский «Рубин» обыграл «Крылья Советов». Матч закончился со счетом 3:1.
Голы в ворота самарского клуба забили Камиль Муллин, Джоэль Фамейе и Георгий Зотов. Это третья подряд победа «Рубина» после вылета в ФНЛ.
- В банках Казани практически невозможно купить наличные доллары и евро. Без проблем, по словам сотрудников, доллары и евро можно купить в отделениях банка «БКС» на Островского, 87 и «Сбербанка» на Вишневского, 57. В «Альфа-банке» на Островского, 103 рассказали, что у них в наличии осталось всего $800 и €500. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Казани на рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений выделят 636,1 миллиона рублей. Финансирование поступит из федерального и республиканского бюджетов. Рекультивацию планируют завершить до 30 ноября 2023 года.
- Капремонт подпорной стенки протоки Булак на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Татарстан обойдется бюджету столицы Татарстана более чем в 30,5 миллиона рублей. Контракт на проведение работ заключили Комитет внешнего благоустройства Казани и МУП «Городское благоустройство». Власти города поставили задачу завершить работы до 30 сентября.
- В Татарстане с 1 июля вводится новый налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». На него смогут перейти 18 тысяч предпринимателей республики.
- Строительством третьего этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов на М-7, на участке км 55+300 — км 89+400 займется ООО «Самаратрансстрой». Контракт на 20,2 миллиарда рублей с компанией заключило ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
- У нового казанского тарифа «Трамвай 60 минут» есть нюансы с пополнением. Положить деньги на карту одним из самых удобных способов — онлайн — можно лишь на десять поездок. Пополнить на большее количество дней возможно только у кассира. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что индонезийский лидер Джоко Видодо исключает приезд президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии. В ответ на это помощник главы государства Юрий Ушаков обратил внимание, что Москве поступило приглашение и она на него ответила. «Он [Драги] наверное забыл, что уже не председатель», — отметил Ушаков.
Ключевые события 125-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что 27 июня ВСУ нанесли высокоточным оружием воздушного базирования удар по ангарам с поступившим от США и стран Европы вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию стала причиной пожара в расположенном рядом торговом центре. В ведомстве подчеркнули, что он не работал.
- В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода в ДНР и Николаевской области. Перехвачены семь украинских баллистических ракет «Точка-У» и десять реактивных снарядов системы залпового огня.
- Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты еще три украинских самолета Су-25 и один вертолет Ми-8. Уничтожены девять беспилотных летальных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны России.
- «Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников всё чаще становятся причиной «дружественного огня», — сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады ВСУ, подверглись минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев. Похожий инцидент случился и в 28-й механизированной бригаде ВСУ.
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Татьяна ДеминаОбществоВластьПроисшествияБизнесЭкономикаФинансыБанкиСпортФутбол Татарстан
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